Achtelfinale: Kone lässt Gladbach jubeln - Perfektes FCK-Debüt für Grammozis

Spät jubeln durfte Fortuna Düsseldorf beim 2:1 (0:1) beim 1. FC Magdeburg. Am Mittwoch wird die Runde der letzten 16 abgeschlossen.

Die Fohlen bezwangen den Ligarivalen VfL Wolfsburg in einem niveauarmen Duell dank Joker Manu Kone (120.) mit 1:0 (0:0, 0:0) nach Verlängerung und dürfen vom ersten Cupsieg seit 1995 träumen.

Am ersten Tag des Achtelfinales im DFB-Pokal haben neben Borussia Mönchengladbach auch drei Zweitligisten die nächste Runde erreicht.

In Homburg trafen Hauke Wahl (24.), Elias Saad (64.), Marcel Hartel (69.) und Johannes Eggestein (73.) für den Zweitligaspitzenreiter. Markus Mendler (28.) besorgte für den Viertligisten nach einem Fehler von Pauli-Torwart Sacha Burchert, dem ein Rückpass über den Spann rutschte, den zwischenzeitlichen Ausgleich.

Lautern stoppt den freien Fall

Der FCK steht dank der Treffer von Richmond Tachie (75.) und Ragnar Ache (78.) erstmals seit der Saison 2013/14 wieder unter den besten Acht. Magdeburg führte lange, Baris Atik (15.) traf mit einem als Flanke gedachten Ball. Joker Jona Niemiec (87./90.+2) schlug jedoch spät für die Fortuna zu, die wie zuletzt 2020 das Viertelfinale erreichte.

Lautern stoppte nach vier Pflichtspielpleiten den freien Fall. Grammozis, der von 2000 bis 2005 als Spieler beim viermaligen Meister unter Vertrag stand, beerbte Dirk Schuster. Spielerisch fiel dem FCK wie Nürnberg aber wenig ein.

In Magdeburg traf Xavier Amaechi für die Hausherren den Außenpfosten (31.). Düsseldorfs Kapitän Jordy de Wijs scheiterte per Kopf am Pfosten traf (48.). Niemiec traf zwei Minuten nach seiner Einwechslung zum Ausgleich und machte nur wenig später seinen Doppelpack perfekt.