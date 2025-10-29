Anzeige
DFB-Pokal im Joyn-Livestream

DFB-Pokal: Auslosung des Achtelfinals im Free-TV, Livestream und Liveticker

  • Veröffentlicht: 29.10.2025
  • 16:34 Uhr

Der DFB-Pokal geht in die heiße Phase. ran hat die wichtigsten Informationen zur Auslosung des Achtelfinals zusammengefasst.

Die 2. Runde des DFB-Pokal neigt sich dem Ende entgegen und der Blick richtet sich bereits langsam auf das Achtelfinale.

Die Runde der letzten 16 wird am 2. November 2025 ausgelost. Dann wissen Borussia Dortmund, RB Leipzig und Co. gegen wen es in der nächsten Runde geht.

Anzeige
Anzeige
DFB-Pokal-Auslosung

DFB-Pokal: Auslosung des Achtelfinals am 2.11. ab ca. 17:50 Uhr im Livestream auf Joyn!

Verfolge die DFB-Pokal-Auslosung LIVE auf Joyn.

Anzeige

Die Partien des Achtelfinals werden am 2. und 3. Dezember 2025 ausgetragen.

ran zeigt die wichtigsten Informationen zur Auslosung im DFB-Pokal.

Anzeige

DFB-Pokal 2025/26: Wann ist die Auslosung für das Achtelfinale?

Die Auslosung des Achtelfinals im DFB-Pokal findet am 2. November im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund statt. Die Auslosung beginnt um ca. 17:50 Uhr. Als Losfee fungiert Segler Felix van den Hövel.

Externer Inhalt

Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.

DFB-Pokal live: Wird die Auslosung des Achelfinals im Free-TV übertragen?

Ja, die Ziehung wird um ca. 17:50 Uhr live im Free-TV im ZDF übertragen - in der Halbzeit des Handball-Spiels zwischen Deutschland und Island.

DFB-Pokal: Wird die Auslosung des Achtelfinals im Livestream übertragen?

Ja. Einen Livestream gibt's es auf Joyn.

Anzeige

DFB-Pokal: Gibt es zur Auslosung des Achtelfinals einen Liveticker?

Ja. ran tickert die Auslosung des Pokal-Achtelfinals in diesem Artikel.

Anzeige

DFB-Pokal live: Welche Teams sind im Achtelfinale mit dabei?

Insgesamt konnten sich 16 Teams für das Achtelfinale des DFB-Pokals der Saison 2025/26 qualifizieren.

  • Borussia Dortmund
  • RB Leipzig
  • Hamburger SV
  • Borussia Mönchengladbach
  • FC St. Pauli
  • Hertha BSC
  • Holstein Kiel
  • VfL Bochum
  • FV Illertissen ODER 1. FC Magdeburg
  • SpVgg FGreuther Fürth ODER 1. FC Kaiserslautern
  • SC Paderborn ODER Bayer Leverkusen
  • Mainz 05 ODER VfB Stuttgart
  • Union Berlin ODER Arminia Bielefeld
  • Darmstadt 98 ODER Schalke 04
  • Fortuna Düsseldorf ODER SC Freiburg
  • 1. FC Köln ODER FC Bayern München
Anzeige

DFB-Pokal: Wann werden die Spiele des Achtelfinals ausgetragen?

Das Achtelfinale im DFB-Pokal findet am 2. und 3. Dezember 2025 statt.

Anzeige

DFB-Pokal 2025/26: Wann finden die weiteren Runden statt?

  • Viertelfinale: 3. und 4. sowie 10. und 11. Februar 2026
  • Halbfinale: 21. und 22. April 2026
  • Finale: 23. Mai 2026
Mehr News und Videos
Pedri (l.) fällt verletzt aus
News

"Unverzichtbarer" Pedri fehlt Barcelona vorerst

  • 29.10.2025
  • 17:48 Uhr
imago images 1068227727
News

Mini-Dämpfer: Karl bekommt Kompany-Einlauf

  • 29.10.2025
  • 17:16 Uhr
Sandro Wagner
News

Kommentar: Das Experiment Sandro Wagner ist gescheitert

  • 29.10.2025
  • 17:13 Uhr
imago images 1068145271
News

Neues Bayern-Stadion: Die Hintergründe zum Deal

  • 29.10.2025
  • 17:12 Uhr
imago images 1068399998
News

Pro und Contra: Kommt der Fußball noch ohne VAR aus?

  • 29.10.2025
  • 16:58 Uhr
Jochen Drees äußert sich zum VAR im DFB-Pokal
News

VAR im DFB-Pokal: Schiri GmbH offen für früheren Einsatz

  • 29.10.2025
  • 16:55 Uhr
URBIG Jonas Torwart Team FC Bayern Muenchen DFL Bundesliga Saison 2025 - 2026 Spiel Borussia Moenchengladbach - FC Bayern Muenchen 0 : 3 am 25. 10. 2025 in Moenchengladbach DFL REGULATIONS PROHIBIT...
News

Urbigs besondere Rückkehr in den Kölner Hexenkessel

  • 29.10.2025
  • 16:45 Uhr
Beförderung für Katharina Kiel
News

Kiel in Frankfurt zur Direktorin Frauenfußball befördert

  • 29.10.2025
  • 16:12 Uhr
imago images 1062437064
News

Icon League 2025 live: Termine, Übertragung im TV und im kostenlosen Joyn-Stream

  • 29.10.2025
  • 16:10 Uhr
Borussia Mönchengladbach v FC Bayern München - Bundesliga
News

DFB-Pokal heute live: FC Köln vs. FC Bayern im Free-TV, Joyn-Livestream und Liveticker

  • 29.10.2025
  • 16:09 Uhr