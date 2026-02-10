Im DFB-Pokal wirft das Halbfinale bereits seine Schatten voraus. Wann findet die Auslosung statt? ran hat die wichtigsten Infos zusammengefasst.

Mit dem VfB Stuttgart, Bayer Leverkusen, dem SC Freiburg und dem FC Bayern München stehen die vier Halbfinalisten des DFB-Pokals fest.

Nach dem letzten Viertelfinal-Spiel geht der Blick dann auch recht schnell in Richtung Halbfinale!

Die Runde der letzten Vier wird am 22. Februar ausgelost. Ausgetragen werden die Partien am 21. und 22. April.

ran gibt euch alle Informationen zur Übertragung der Pokal-Auslosung.