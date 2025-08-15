Bayer Leverkusen hat sich zum Auftakt im DFB-Pokal nur mit Mühe beim Regionalligisten Großaspach durchgesetzt. Deutlich souveräner präsentierte sich der 1. FC Union Berlin. Es geht auch ohne Xabi Alonso - und doch wartet noch viel Arbeit: Im ersten Pflichtspiel seit dem Abgang des Startrainers hat Bayer Leverkusen die Aufgabe in der ersten Runde des DFB-Pokals trotz knapp 45 Minuten Gewitter-Unterbrechung am Ende souverän gelöst. Der komplett umgekrempelte Doublegewinner von 2024 setzte sich beim Regionalligisten Sonnenhof Großaspach nach anfänglichen Problemen mit 4:0 (1:0) durch - und bescherte Erik ten Hag ein gelungenes Debüt auf der Bayer-Bank. Beckenbauer Supercup: VfB Stuttgart vs. FC Bayern live in Sat. 1, ran.de und im kostenlosen Joyn-Livestream

BVB: Verlängerung mit Niko Kovac vor dem Abschluss? Nachdem Schiedsrichter Michael Bacher beide Mannschaften nach gut einer Viertelstunde wegen Gewitters samt Hagel und starkem Regen in die Kabinen geschickt hatte, erzielte Patrik Schick in der 32. Minute die Führung für die Leverkusener, Arthur erhöhte mit Anbruch der Schlussphase (74.), zudem trafen Christian Kofane (84.) und Alejandro Grimaldo (87., Foulelfmeter).

Damit meisterte die Werkself wie auch in den vergangenen beiden Jahren die erste Pokalrunde. Der Außenseiter beendete die Partie mit acht Feldspielern, nachdem Kapitän Volkan Celiktas Gelb-Rot (67.) und Mert Tasdelen Rot (82.) gesehen hatten.

Union Berlin siegt durch Standardstärke Dank effektiver Standards hat Union Berlin mühelos die erste Hürde im DFB-Pokal genommen. Der Fußball-Bundesligist setzte sich beim Regionalligisten FC Gütersloh mit 5:0 (3:0) durch und traf dabei vor allem per Freistoß oder nach Eckball. Vor 9236 Zuschauern im Stadion am Heidewald, die mit Zusatztribünen Platz fanden, sicherten Robert Skov (19.), Leopold Querfeld (35.), Danilho Doekhi (43.), Andrej Ilic (78.) und Jeong Woo-yeong (90.+4) mit ihren Toren den Eisernen den zehnten Auftaktsieg im Pokal in Folge. Der Finalist von 2001 war zum letzten Mal 2015 in der ersten Runde ausgeschieden - mit 1:2 bei Viktoria Köln.

Ghrieb trifft doppelt: Magdeburg siegt in Saarbrücken Zweitligist 1. FC Magdeburg ist mit gnadenloser Effektivität in die zweite Runde des DFB-Pokals eingezogen. Beim Drittligisten 1. FC Saarbrücken gelang dem Team von Trainer Markus Fiedler ein 3:1 (2:0). Martijn Kaars (43.) und der in der Vorwoche verpflichtete Rayan Ghrieb (45.+2) brachten die Elbstädter vor der Pause auf die Siegerstraße. Ghriebs zweites Tor (59.) im ausverkauften Ludwigsparkstadion sorgte für die vorzeitige Entscheidung. Tim Civeja (67.) nutzte einen Abwehrfehler von Jean Hugonet nur noch zum 1:3.

Bundesliga: Das sind die Kapitäne der 18 Vereine - HSV macht Neuzugang Poulsen zum Kapitän 1 / 19 © Getty Images Das sind die Kapitäne aller 18 Bundesligisten

Vier Neulinge – und zwei Alteingesessene: Die Bundesligisten stellen nach und nach ihre neuen oder alten Kapitäne für die Bundesligasaison 2025/26 vor. ran zeigt alle im Überblick © IMAGO/Niklas Heiden Hamburger SV: Yussuf Poulsen

Seit Sommer 2025. © kolbert-press FC Augsburg: Jeffrey Gouweleeuw

Kapitän seit Sommer 2024. © Crystal Pix Bayer Leverkusen: Robert Andrich

Kapitän seit Sommer 2025. © Lackovic FC Bayern München: Manuel Neuer

Kapitän seit Sommer 2017. © Kirchner-Media Borussia Dortmund: Emre Can

Kapitän seit Sommer 2023. © fohlenfoto Borussia Mönchengladbach: Tim Kleindienst

Kapitän seit Sommer 2025. © HMB-Media Eintracht Frankfurt: Kevin Trapp

Kapitän seit Sommer 2024. © Steinsiek.ch SC Freiburg: Christian Günter

Kapitän seit Sommer 2020. © Eibner FC Heidenheim: Patrick Mainka

Kapitän seit Sommer 2021. © foto2press 1899 Hoffenheim: Oliver Baumann

Kapitän seit Sommer 2022. © 2025 Getty Images 1. FC Köln: Marvin Schwäbe

Kapitän seit Sommer 2025 (noch nicht offiziell bestätigt) © Picture Point LE RB Leipzig: David Raum

Kapitän seit Sommer 2025. © DeFodi Images 1. FSV Mainz 05: Silvan Widmer

Kapitän seit Sommer 2022. © Revierfoto FC St. Pauli: Jackson Irvine

Kapitän seit Sommer 2023. © Pressefoto Baumann VfB Stuttgart: Atakan Karazor

Kapitän seit Sommer 2024. © Matthias Koch Union Berlin: Christopher Trimmel

Kapitän seit Sommer 2018. © kolbert-press Werder Bremen: Marco Fried

Kapitän seit Sommer 2023. © Eibner VfL Wolfsburg: Maximilian Arnold

Kapitän seit Sommer 2022.