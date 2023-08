Update 17:30 Uhr - 1:6 Endstand

Borussia Dortmund legt durch einen 6:1-Sieg im DFB-Pokal-Auftaktspiel beim TSV Schott Mainz einen souveränen Pflichtspielauftakt hin und steht wie in jedem Jahr seit 2006 in der 2. Runde. Nach dem auf Treffern Hallers (22., 35.), Brandts (24.) und Gans’ beruhenden 1:3-Pausenstand kontrollierten die Schwarz-Gelben das Geschehen weiterhin mit hohen Ballbesitzwerten und fast durchgängig tief in der gegnerischen Hälfte. Nach einigen durch Heimtorhüter Hansen vereitelten Chancen legte die Terzić-Auswahl durch einen Abstauber Sabitzers in der 57. Minute das vierte Tor nach. In der letzten halben Stunde schalteten die Westfalen in den Verwaltungsmodus und ermöglichten den Rheinhessen etwas aktivere Phasen. In der Schlussphase schraubten Malen (79.) und Moukoko (85.) das Ergebnis trotzdem noch in die Höhe. Der TSV Schott Mainz empfängt in der Regionalliga Südwest am Mittwoch den VfB Stuttgart II. Borussia Dortmund startet am Samstag mit einem Heimspiel gegen den 1. FC Köln in die Bundesligasaison.