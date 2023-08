DFB Pokal: Die Ergebnisse der 1. Runde - Spiele vom Samstag

Anzeige

Am Samstag steigen den ganzen Tag über Partien in der ersten Runde des DFB-Pokal. ran hat die Ergebnisse der Spiele im Überblick.

TSG Balingen - VfB Stuttgart 0:4 (0:3)

Der VfB Stuttgart hat seine Pflichtaufgabe im DFB-Pokal souverän erfüllt. Im baden-württembergischen Duell mit dem Regionalligisten TSG Balingen zog der Bundesligist mit einem 4:0 (3:0) in die zweite Runde ein. Die Treffer für den klar überlegenen dreimaligen Pokalsieger erzielten vor 15.000 Zuschauerinnen und Zuschauern Enzo Millot (23.), Silas (35.), Serhou Guirassy (43.) und Waturo Endo (55.).

Gegen die tief stehenden Gastgeber, die für das Spiel in das auf halber Strecke zwischen Balingen und Stuttgart gelegene Stadion an der Kreuzeiche in Reutlingen umgezogen waren, zeigte der Favorit eine konzentrierte und seriöse Leistung. Bis zum überfälligen Führungstreffer hatte der VfB bereits einige gute Chancen ausgelassen, nach zwei Minuten wurde ein Treffer von Guirassy wegen Abseits aberkannt.

Eine Woche vor dem Bundesliga-Auftakt gegen den VfL Bochum hätte der Sieg für Stuttgart, das in der Vorsaison erst im Halbfinale an Eintracht Frankfurt gescheitert war, deutlich höher ausfallen können. Balingen, das sich erstmals für die Hauptrunde qualifiziert hatte, brachte sich durch zum Teil haarsträubende Abspielfehler immer wieder selbst in höchste Not. Der VfB nahm die Vorlagen dankend an.

(Die Partie zum Nachlesen im ran-Liveticker)

FC Carl Zeiss Jena - Hertha BSC 0:5 (0:1)

Erstliga-Absteiger Hertha BSC hat sich nach zwei Auftaktpleiten in der 2. Fußball-Bundesliga wenigstens im DFB-Pokal neues Selbstvertrauen geholt. Die Mannschaft von Trainer Pal Dardai gewann bei Regionalligist Carl Zeiss Jena mit 5:0 (1:0). Marco Richter (49./54.), Trainer-Sohn Palko Dardai (6.), Haris Tabakovic (47.) und Filip Uremovic (59.) trafen für die Berliner.

Allerdings hatte die Alte Dame in der vierten Minute eine Doppelchance der Gastgeber zu überstehen. Doch Joshua Endres und Pasqual Verkamp konnten Hertha-Keeper Tjark Ernst nicht überwinden.

In der 31. Minute vergab erneut Palko Dardai nach schöner Vorarbeit von Jeremy Dudziak die große Chance auf das 2:0 für die Herthaner. In der 38. Minute war erneut Dardai Protagonist einer guten Offensivaktion der Berliner, sein Schuss wurde aber abgeblockt.

Der Doppelschlag innerhalb von zwei Minuten zu Beginn der zweiten Halbzeit beseitigte letzte Zweifel am Erfolg der Herthaner.

(Die Partie zum Nachlesen im ran-Liveticker)

TSV Schott Mainz - Borussia Dortmund -:-

(Die Partie zum Nachlesen im ran-Liveticker)

SV Atlas Delmenhorst - FC St. Pauli -:-

(Die Partie zum Nachlesen im ran-Liveticker)

FC Viktoria Köln - SV Werder Bremen -:-

(Die Partie zum Nachlesen im ran-Liveticker)

FC Gütersloh - Holstein Kiel -:-

(Die Partie zum Nachlesen im ran-Liveticker)

FC Teutonia 05 Ottensen - Bayer 04 Leverkusen -:-

(Die Partie zum Nachlesen im ran-Liveticker)

FC Oberneuland - 1. FC Nürnberg -:-

(Die Partie zum Nachlesen im ran-Liveticker)

SV Elversberg - 1. FSV Mainz 05 -:-

(Die Partie zum Nachlesen im ran-Liveticker)

Arminia Bielefeld - VfL Bochum -:-

(Die Partie zum Nachlesen im ran-Liveticker)

Hallescher FC - SpVgg Greuther Fürth -:-

(Die Partie zum Nachlesen im ran-Liveticker)