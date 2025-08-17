Anzeige
DFB-Pokal: Eintracht Frankfurt schlägt Fünftligist Engers - Doan schnürt Doppelpack

  • Aktualisiert: 17.08.2025
  • 15:01 Uhr
  • SID

Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt hat nach leichten Startschwierigkeiten seine Pflichtaufgabe in der ersten Runde des DFB-Pokals souverän gemeistert.

In der ersten Runde des DFB-Pokals setzte sich Eintracht Frankfurt beim stark kämpfenden Oberligisten FV Engers mit 5:0 (2:0) durch. In einer zähen ersten Hälfte platzte der Knoten für das Team von Trainer Dino Toppmöller durch einen Doppelschlag kurz vor der Halbzeitpause, Jean-Mattéo Bahoya (44.) und Neuzugang Ritsu Doan (45.) trafen.

Die Wirkungstreffer verschafften Frankfurt vor den Augen des DFB-Präsidenten Bernd Neuendorf deutlich Ruhe. Erneut Doan (54.) legte nach, Elye Wahi (89.) und Paxten Aaronson (90.+1) sorgten für das standesgemäße Ergebnis. Für die Eintracht gab es aber rund um das erste Pflichtspiel der Saison ein paar Nebengeräusche.

Als neuen Kapitän bot Toppmöller Abwehrchef Robin Koch anstelle von Kevin Trapp auf. Der ehemalige Nationaltorhüter befinde sich "in Gesprächen mit einem anderen Verein" und stand deshalb nicht im Aufgebot, gab der Klubs vor dem Spiel bekannt. Trapp soll kurz vor einem Wechsel zum französischen Erstliga-Aufsteiger FC Paris stehen.

Zudem fehlte Rio-Weltmeister Mario Götze. Er war nach auskuriertem Muskelfaserriss noch nicht wieder im Kader und sammelte wie Nathaniel Brown und Ellyes Skhiri stattdessen Spielpraxis in einem "internen Testspiel".

Eintracht Frankfurt: Doan trifft doppelt

Die Neuzugänge Jonathan Burkardt und Doan feierten bei ihrer Pflichtspielpremiere gleich das Startelfdebüt - und Nationalspieler Burkardt wurde sofort zweimal per Kopfball gefährlich. Doch die erste Großchance erspielte sich der Fünftligist: Manuel Simons lief frei auf Trapp-Ersatz Jens Grahl zu und schob den Ball am Keeper vorbei, Niels Nkounkou klärte gerade noch vor der Linie.

Der krasse Außenseiter blieb mutig, aggressiv und stresste damit die Eintracht, die aber ihre deutlich höhere offensive Klasse kurz vor der Pause zeigte. Erst nutzte Bayoha nach einem gehaltenen Schuss seine zweite Chance und erlöste die Gäste, Sekunden später legte Doan technisch anspruchsvoll nach. Auch der zweite Treffer des Japaners, ein Schlenzer in die lange Ecke, war durchaus sehenswert. Wahi erzielte kurz vor dem Ende sein erstes Pflichtspieltor für die Frankfurter.

