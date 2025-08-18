Vor dem DFB-Pokalspiel zwischen Hannover 96 und Energie Cottbus soll es auf der Bahnfahrt zu mehreren Angriffen von Hannover-Anhängern auf Cottbus-Fans gekommen sein. Dabei wurden Fanartikel entwendet und später im Gästeblock während der Partie verbrannt.

Wie die "Bild" berichtet, kam es auf der Bahnfahrt zum DFB-Pokalspiel zwischen Hannover 96 und Energie Cottbus zu Übergriffen von Hannover-Anhängern. Der Vorfall ereignete sich nahe Vetschau (Oberspreewald-Lausitz).

Am Bahnhof Lübben sollen rund 200 Fans eine Regionalbahn gestürmt haben, in der sich Cottbus-Fans befanden. Die Ultras klebten Überwachungskameras ab, bedrohten die gegnerischen Anhänger und nahmen ihnen Schals und Trikots ab. Später wurden die gestohlenen Fanartikel im Block während des Spiels verbrannt.

Nach Polizeiangaben wurden insgesamt neun junge Männer und zwei Frauen bestohlen. Ein Sprecher erklärte gegenüber der "Bild": "Eine verdeckte Anfahrt ist typisch für die Ultras-Szene. Ebenso, dass sie die Kameras abgeklebt haben, um nicht erkannt zu werden."

Die Ermittler rechnen damit, dass sich in den kommenden Tagen weitere Betroffene melden. Aktuell werten sie Videoaufnahmen aus dem Zug und dem Stadion aus.

Von Vereinsseite hieß es gegenüber der "Bild": "Wir werden uns zunächst ein genaues Bild verschaffen. Die Schilderungen gehen zum Teil deutlich auseinander. Deshalb werden wir nun mit allen Netzwerkpartnern in die notwendigen Gespräche gehen."