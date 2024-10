Jamal Musiala überragte mit seinem ersten Hattrick für den FC Bayern. Auch Leroy Sane überzeugte in einem seiner seltenen Startelfeinsätze.

In den Duellen auf seiner rechten Seite gegen Landsmann Phillipp Mwene nicht fehlerlos. Nachdem sich der Österreicher Gelb abgeholt hatte, startete er endlich mal einen Sturmlauf, der vor der Pause das 4:0 brachte. Danach souveräne Vorstellung. ran-Note: 3

Der Engländer ersetzte Dayot Upamecano (Oberschenkelprellung). Eine leichte Unsicherheit gegen Raubein Dominik Kohr, sonst ging er konzentriert ans Werk. Musste glücklicherweise in kein Sprintduell, daher kein Unsicherheitsfaktor. ran-Note: 3

Der Vielspieler kippte für den Spielaufbau wiederholt in die Viererkette ab. Ein Metronom im Mittelfeld, der am Ende auf mehr als 150 Ballkontakte kam – und kaum einen Fehlpass spielte. Insgesamt umsichtiger Vortrag des Nationalmannschaftskapitäns ohne Geistesblitze. Die hatten ja andere. ran-Note: 2

Ähnlich ausgerichtet wie Kimmich. Vermied unnötige Ballverluste. Spielte in Bedrängnis lieber zurück. 94 Prozent seiner Pässe kamen an. Seine Präsenz half, um die Mainzer gar nicht zum Umschalten kommen zu lassen. Aktivposten im bayrischen Maschinenraum. ran-Note: 2

Brauchte ein bisschen Anlauf, um sich mehr vom rechten Flügel zu lösen – und diese Freiheiten nutzte er dann weidlich. Scheiterte zwar freistehend an Robin Zentner (31.), schlug aber vor dem 2:0 die Flanke auf Kane und machte das 3:0 entschlossen selbst. Aufsteigende Form. ran-Note: 2

Überragender Mann am Mainzer Europakreisel. Nie zu halten und dreifacher Torschütze. Fantastisch. Machte cool das 1:0, köpfte den Abpraller (aus Abseitsposition) zum 2:0 über die Linie und staubte auch noch zum 4:0 ab. Dazu Initiator vieler Angriffe. Zwischendrin böse von Kohr attackiert – auch das schüttelte der Irrwisch einfach weg. Nach der Pause geschont. ran-Note: 1

Engagiert von der ersten Minute, nur fehlte ihm das Abschlussglück. Einmal schoss er erst gegen den Pfosten, dann am leeren Tor vorbei – das geht besser. ran-Note: 3

Gar nicht darauf beschränkt, nur den Abschluss zu suchen. Ließ beim frühen 1:0 clever auf Musiala abtropfen, köpfte vor dem 2:0 aus kurzer Entfernung, so dass Zentner das Spielgerät nicht zu fassen bekam. Sehr fleißig auch außerhalb des Strafraums. Zur Halbzeit runter. ran-Note: 2

Einwechselspieler des FC Bayern

Mathys Tel: Ein großer Aktionsradius, aber so richtig viel kam in der deutlich schwächeren zweiten Halbzeit nicht herum. Verlor zu viele Bälle. ran-Note: 4

Thomas Müller: Kam mit viel Mimik und Gestik, aber so mancher Mitspieler hatte bereits in den Verwaltungsmodus geschaltet. Viel Positives konnte die Münchner Legende in diesem einseitigen Pokalspiel nicht bewirken. ran-Note: 3

Leon Goretzka: Wieder mal in der Innenverteidigung eingesetzt. Spulte routiniert sein Pensum ab, ohne ab- oder aufzufallen.

ran-Note: 3

Raphael Gurreiro: Sortierte sich gar nicht zwingend als Linksverteidiger ein, sondern wollte aus dem linken Halbraum ankurbeln. Das klappte nur bedingt. ran-Note: 3

Arijon Ibrahimovic: Kam in der 77. Minute. ran-Note: keine Bewertung