Bayern München steht erstmals seit sechs Jahren wieder im DFB-Pokal-Halbfinale. Das hatte der Rekord-Pokalsieger einmal mehr seiner Offensive zu verdanken. FCB-Noten und Einzelkritik. Vom FC Bayern berichtet Martin Volkmar Dank starker vier Minuten hat sich der FC Bayern München im Viertelfinale des DFB-Pokals gegen RB Leipzig durchgesetzt. Nach verteiltem Spiel, bei dem sich die Gastgeber lange Zeit gegen die gut stehenden Gäste schwer taten, sorgte ein Doppelschlag von Harry Kane (64., Foulelfmeter) und Luis Diaz (67.) für die Entscheidung. Neben den beiden Torschützen überzeugten zwei Verteidiger und ein Mittelfeldspieler. Noten und Einzelkritik des FCB.

Manuel Neuer Schwieriges Spiel für den Kapitän. Muss schon nach vier Minuten den Ball aus dem Tor holen, doch Baumgartners Treffer wird wegen Abseits nach VAR-Check aberkannt. Dann erst nach 37 Minuten wieder gefordert, als er Raums Linksschuss reaktionsschnell zur Ecke klärt. Muss 90 Minuten auf der Hut sein. ran-Note: 3

Josip Stanisic Erneut konzentrierte Vorstellung rechts hinten gegen Nusa, der kaum zur Geltung kommt. Offensiv verspringen ihm einige Bälle, technisch stark jedoch seine Vorlage vor Gnabrys Großchance (58.). Holt zudem vier Minuten später den Elfmeter zum 1:0 heraus, als ihn RB-Keeper Vandevoordt nur mit einem Foul stoppen kann (62.). Macht sieben Minuten später Platz für Laimer. ran-Note: 2

Dayot Upamecano Relativ unauffällige Partie des Franzosen, was nichts Schlechtes ist, da er seine Gegenspieler weitgehend im Griff hat. Hat zudem mit glänzendem Steilpass auf Stanisic vor dem Elfmeter maßgeblichen Anteil am 1:0. ran-Note: 2

Jonathan Tah Der Nationalspieler kommt zweimal zu spät, doch sowohl Baumgartner bei seinem vermeintlichen Treffer (4.) als auch Romulo bei seinem Latten-Kopfball (62.) stehen im Abseits. Ansonsten an seinem 30. Geburtstag recht stabil. Bereinigt kurz vor der Pause gemeinsam mit Neuer eine gefährliche Situation (41.). ran-Note: 3

Alphonso Davies Interessantes Duell gegen den ebenso schnellen Diomande, bei dem der Kanadier meist die Oberhand behält. Starke Sprints, durch die er einige Bälle gewinnt. Auf der anderen Seite teilweise etwas planlos. Eine gute Flanke auf Olise. ran-Note: 3

Joshua Kimmich Der Antreiber hat wie gewohnt die meisten Ballkontakte, aber wenig Zug zum Tor und zudem mit kleineren Fehlern. Stabilisiert aber dafür die Hintermannschaft. ran-Note: 3

Aleksandar Pavlovic Wieder läuferisch sehr engagierter Auftritt des gebürtigen Münchners, der der Offensive den Rücken freihält und keinen Zweikampf scheut. Hat kurz vor Ende der Nachspielzeit der ersten Hälfte die große Chance zum 1:0, scheitert aber aus 16 Metern an RB-Keeper Vandevoordt. Nach 80 Minuten ausgewechselt. ran-Note: 2

Michael Olise Wird von RB-Kapitän Raum gut unter Druck gesetzt, kann sich aber immer wieder befreien. Allerdings sorgen seine Flanken vor der Pause kaum für Gefahr. Nach dem Wechsel stärker. Leitet mit tollem Pass auf Diaz das 2:0 ein, verpasst aber selbst zweimal aus bester Position sein Tor (66., 76.). ran-Note: 3

Serge Gnabry Am auffälligsten am Nationalspieler ist lange Zeit sein weißes Stirnband. Auf dem Platz gelingt ihm lange nicht viel Nennenswertes, ehe er in der 58. Minute fast das 1:0 erzielt, aber am stark reagierenden Vandevoordt scheitert. Geht nach 69 Minuten für Musiala vom Feld. ran-Note: 4

Luis Diaz Leitet die erste Bayern-Chance von Kane ein (11.) und kann sieben Minuten später das 1:0 machen, schießt aber aus 15 Metern übers Tor. Immer anspielbar, versucht viel, läuft sich aber immer wieder fest. Gibt jedoch wie gewohnt nie auf und erläuft sich so auch sein Tor zum 2:0 (67.). ran-Note: 2

Harry Kane Der Torjäger ist von Anfang an gut im Spiel und verpasst mehrfach knapp die Führung (11., 18., 21., 45.+6). Trifft aber dennoch, als er nach der Pause vom Elfmeterpunkt cool wie immer bleibt und die wichtige Führung erzielt (64.). Hohes Laufpensum, hilft erneut viel nach hinten mit und holt sich dort die Bälle. ran-Note: 2

Wechsel 1: Konrad Laimer (ab 69.) Der Österreicher wird nach seinem auskurierten Muskelfaserriss zunächst geschont und kommt erst nach 69 Minuten für Stanisic. Gibt direkt Vollgas nach vorne, zumal er hinten keine Probleme hat. ran-Note: 3

Wechsel 2: Jamal Musiala (ab 69.) Der lange verletzte FCB-Star wird von Vincent Kompany langsam wieder herangeführt und daher erst nach 69 Minuten ins Spiel gebracht. Versucht einiges, hat aber keine nennenswerte Szene mehr. ran-Note: 3

Wechsel 3: Leon Goretzka (ab 80.) Fünf Tage nach seinem 31. Geburtstag darf der Mittelfeldspieler in der Schlussphase für Pavlovic ran. Lässt nichts mehr anbrennen. ran-Note: Ohne Bewertung