DFB-Pokal: Bayerns Berlin-Traum lebt dank Kane und Diaz

Der FC Bayern München steht im Halbfinale des DFB-Pokals. Gegen RB Leipzig tut sich der Favorit eine Halbzeit schwer. Doch dann sorgt ein Doppelschlag für die Entscheidung. Der Traum von Berlin lebt: Der FC Bayern München ist erstmals nach sechs Jahren wieder ins Halbfinale des DFB-Pokals eingezogen. Der Rekordpokalsieger gewann das lange umkämpfte Viertelfinale gegen RB Leipzig mit 2:0 (0:0) und darf weiter auf den ersten Pokalcoup seit 2020 hoffen. Harry Kane erzielte für die Mannschaft von Trainer Vincent Kompany per Foulelfmeter in der 64. Minute die umjubelte Führung. Für den Torjäger war es im 34. Pflichtspiel der Saison bereits der 39. Treffer, der fünfte schon gegen RB. Nur drei Minuten später gelang Luis Díaz unter den Augen von Bundestrainer Julian Nagelsmann das 2:0 - und damit die Entscheidung. Die Fans sangen schon vor Schlusspfiff: "Berlin, Berlin, wir fahren nach Berlin". Im Halbfinale am 21./22. April wartet Bayer Leverkusen, der VfB Stuttgart oder der SC Freiburg auf die Münchner, die weiterhin in allen drei Wettbewerben aussichtsreich im Rennen liegen. Die Auslosung findet am 22. Februar statt. Das Finale in Berlin steigt am 23. Mai.

Vincent Kompany setzt auf Hoffenheim-Startelf Pokalspezialist Leipzig, Sieger von 2022 und 2023 und in den letzten sieben Jahren immerhin viermal im Finale, kann sich nun ganz auf den engen Kampf in der Liga um die Champions-League-Plätze konzentrieren. Für RB war es nach dem 0:6 und dem 1:5 in der Liga schon die dritte Pleite gegen die Münchner in dieser Saison. Wie wichtig den Bayern der Pokal ist, hatte Vorstandschef Jan-Christian Dreesen vor der Partie unterstrichen: "Es ist klar, es geht ums Ganze. Wir haben Nachholbedarf." Seit 2020 war für die Bayern dreimal schon in der zweiten Runde Endstation, je einmal scheiterten sie im Viertel- sowie im Achtelfinale. Nach dem 5:1 im Topspiel in der Liga gegen Hoffenheim nahm Kompany keine Wechsel in seiner Startelf vor. Leipzigs Coach Ole Werner veränderte sein Team im Gegensatz zum 2:1 in Köln auf zwei Positionen.

