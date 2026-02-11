Bei RB Leipzig herrscht nach dem Pokal-Aus gegen den FC Bayern Frust über Schiedsrichter Daniel Siebert. Jonathan Tah verrät indes, warum sein Team so sicher war, die Leipziger zu brechen. Die Stimmen zum Spiel. Der FC Bayern München steht nach dem 2:0 gegen RB Leipzig im Halbfinale des DFB-Pokals und träumt vom Finale in Berlin. Dabei hätte es auch ganz anders kommen können. Die Noten der Bayern-Stars: Fünfmal die 2 und eine 4 für den FCB In der 28. Minute brachte Josip Stanisic Leipzigs Antonio Nusa an der Bayern-Strafraumkante zu Fall. Elfmeter? Freistoß? Schiedsrichter Daniel Siebert sah es anders und entschied auf Weiterspielen. Eine Entscheidung, die die Leipziger nach der Partie auf die Palme brachte. Die Stimmen zum Spiel bei "Sky":

Leipzig-Trainer Ole Werner ... zum nicht gegebenen Elfmeter von Daniel Siebert: "Es ist für mich Wahnsinn, dass er gar keinen Tatort gesehen hat. Sie sind zu viert, sie sind gut verkabelt. Es ist ein klares Foul. Wenn es kein Elfmeter ist, ist es mindestens mal ein Freistoß, der bei unseren Schützen zu 50 Prozent ein Tor ist. Insgesamt war es heute in entscheidenden Situationen keine gute Leistung vom Schiedsrichter. Wie man das zu viert nicht mal als Foul sehen kann, ist kein Viertelfinal-Niveau, tut mir leid. Er hat nach dem Spiel mein Angebot des Handschlags komplett ignoriert. Warum auch immer." ... zum Auftritt seines Teams: "Wir hätten selber treffen müssen und Kleinigkeiten waren heute nicht auf unserer Seite, wie etwa Schiedsrichterentscheidungen. Uns hat gefehlt, dass wir nicht in Führung gehen in einigen Situationen."

Leipzig-Kapitän David Raum ... zum nicht gegebenen Elfmeter: "Ich bin zum Schiedsrichter und er sagt zu mir, ihm wurde vom Keller durchgesagt, es ist kein Foul und es ist außerhalb. Außerhalb geb ich vielleicht, aber wenn das kein Foul ist, also sorry. Selbst wenn er keinen Elfmeter gibt, er muss ja das Foul sehen und da einen Freistoß geben. In den letzten Wochen lief es mit dem VAR echt ungünstig, deswegen sag' ich lieber nichts mehr. Ich wäre auch nicht gerne Schiedsrichter. Wenn wir einen VAR haben, warum helfen sie ihm dann nicht?" ... zum Auftritt der Leipziger: "Wenn man hier gewinnen will, muss viel zusammenkommen. Da muss alles stimmen und das Spielglück auf deiner Seite sein. Am Ende sind es zwei Szenen, bei denen Bayern uns eiskalt erwischt, da sind sie kaltschnäuzig." ... zu Manuel Neuers Reflex bei seinem Torschuss: "Der Kerl hat halt immer noch einfach Wahnsinns-Reflexe. Weltklasse-Torwart!"

Bayern-Trainer Vincent Kompany ... zur Leistung des eigenen Teams: "Wir haben sehr stabil gespielt, hatten die Möglichkeiten, noch ein oder zwei Tore mehr zu schießen. Aber wir sind mit dem 2:0 natürlich sehr zufrieden. Wir haben keine verrückten Sachen gemacht und einfach weitergearbeitet. Die ganze Mannschaft ist fit, keiner hat gefehlt, dann haben wir so viele Möglichkeiten. Das muss eine Stärke sein in dieser letzten Phase im März und April."