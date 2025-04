Am 24. Mai wird im Berliner Olympiastadion der DFB-Pokalsieger ermittelt. ran erklärt, wie die Fans an Tickets für da Finale kommen.

DFB-Pokalfinale: Wie kommen die Fans an Tickets?

Anders als in den vorherigen Jahren werde es dabei keine Bewerbungsphase für die Tickets geben, heißt es vom DFB. Stattdessen wird das Prinzip "First come, first served" angewendet.

Wer also unbedingt Karten für das Spiel erwerben will, sollte schnell sein. Ein anschließendes Losverfahren wird es nicht geben.