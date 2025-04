Hinzu kommen rund 45 Prozent der Ticketeinnahmen aus dem Halbfinalspiel gegen Bayer Leverkusen (2:1) und dem Finale. Bielefeld wird also alleine durch den Pokal in dieser Saison wohl deutlich über zehn Millionen Euro einnehmen. Ein Geldregen, der die Zukunft des Klubs nachhaltig verändern könnte.

Es kann aber auch (zumindest theoretisch) ganz anders kommen: Die Bundesliga könnte sich über den UEFA-Koeffizienten noch einen fünften Startplatz in der Königsklasse sichern, was aber nach derzeitigem Stand äußerst unwahrscheinlich ist. Zudem könnten Borussia Dortmund (Champions League) und Eintracht Frankfurt (Europa League) jeweils den Europacup gewinnen und sich über die Bundesliga nicht international qualifizieren - auch dann würde es weitere Plätze geben.

Doch damit nicht genug! Sollte Arminia Bielefeld das Pokalfinale tatsächlich gewinnen, würde der Drittligist sich automatisch für die Ligaphase der Europa League qualifizieren. Der Bundesliga stünden dann nur noch sechs Startplätze zur Verfügung - vier in der Champions League , einer in der Europa League und einer in der Conference League .

Arminia Bielefeld: Terminprobleme durch Relegation und Westfalenpokal

In der 3. Liga belegt Arminia Bielefeld nach 30 Spieltagen den 4. Platz, liegt aber nur einen Punkt hinter dem 1. FC Saarbrücken auf Rang drei. Eine Teilnahme an der Relegation ist also durchaus ein realistisches Szenario, würde allerdings auch für Terminprobleme sorgen.

Das Hinspiel für die Relegation ist derzeit von der DFL auf den 23. Mai (live in SAT.1) angesetzt, das Pokalfinale findet nur einen Tag später in Berlin statt. Das Rückspiel der Relegation soll am 27. Mai (live in SAT.1) ausgetragen werden.

Vereinslegende Fabian Klos hatte für diesen Fall schon kurz nach dem Halbfinale bei "Sky" eine Spielverlegung gefordert: "Da muss man schon gucken, dass man das anders terminiert kriegt. Das kann man in der Form nicht spielen. Das geht nicht."

Die DFL hat bereits zu Saisonbeginn als Ausweichtermine den 21. und 28. Mai angegeben. Sollte Bielefeld tatsächlich in der Relegation antreten müssen, dürfte es also zu einer Verlegung kommen. Gleiches gilt für das Endspiel des Westfalenpokals. Dieses findet traditionell am gleichen Tag wie das DFB-Pokalfinale statt. Die Ostwestfalen haben sich bereits qualifiziert, warten lediglich noch auf ihren Gegner.