Die Stimmung in Stuttgart kitzelte den Trainer, der selbst als Spieler und Trainer beim VfB agierte: "Heute bin ich seit Langem mal wieder unten auf dem grünen Rasen und es ist schon etwas Besonderes."

In der Halbzeit des Pokal-Halbfinales zwischen dem VfB Stuttgart und RB Leipzig (3:1) verkündete der Weltmeistertrainer: "Grundsätzlich habe ich gesagt, möchte ich mich jetzt nicht in die Rente verabschieden, wenn es nochmal ein interessantes Angebot gibt, wo ich sage, das ist eine gute Perspektive."

Seit seinem Abgang von der deutschen Nationalmannschaft ist Jogi Löw weiterhin vereinslos. Nun öffnet der Weltmeister-Trainer jedoch die Tür für eine Rückkehr an die Seitenlinie.

Die deutsche Nationalmannschaft coachte der gebürtige Schwarzwälder über 15 Jahre lang, inklusive sieben großen Turnieren. Für seinen neuen Job an der Seitenlinie bringt Löw 198 Länderspiele Erfahrung mit.

Deshalb wird der Weltmeister-Trainer von 2014 auch zumeist dann genannt, wenn bei einer Nationalmannschaft ein Trainerstuhl frei wird. Für den ehemaligen Spieler plausibel: "Natürlich werde ich immer mit Nationalmannschaften in Verbindung gebracht, weil ich so lange Nationaltrainer war. Ich glaube, was meine Erfahrung betrifft, wäre das auch das Beste für mich, weil ich schon lange aus dem Vereinsfußball raus bin."

Seine letzte Station als Vereinstrainer ist bereits über 20 Jahre her. Zwischen 2003 und 2004 war Löw als Cheftrainer in Österreich tätig und stand bei Austria Wien an der Seitenlinie.