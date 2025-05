Am Samstag um 20 Uhr ist Anpfiff in der Hauptstadt. ran fasst die wichtigsten News und Entwicklungen rund um das DFB-Pokal-Finale im Ticker zusammen.

Die Arminia hat ihren ersten Erfolg der Saison bereits eingefahren und ist als Drittliga-Meister in die 2. Liga aufgestiegen. Bielefeld könnte durch den Pokalsieg also gewissermaßen das Double klarmachen.

Am Samstag ( ab 20 Uhr im Liveticker ) ist es so weit: In Berlin steigt das jährliche DFB-Pokal -Finale. Mit dabei sind Drittligist Arminia Bielefeld und Bundesligist VfB Stuttgart .

+++ Update 23. Mai: Stuttgart darf auf Einsatz von Stiller hoffen +++

Der VfB Stuttgart darf auf einen Einsatz von Nationalspieler Angelo Stiller im DFB-Pokalfinale hoffen.

Der 24-Jährige stand am Freitag beim Abschlusstraining im Berliner Olympiastadion auf dem Platz. VfB-Trainer Sebastian Hoeneß ließ offen, ob der Mittelfeldspieler keine zwei Wochen nach seiner Sprunggelenksverletzung für das Endspiel in Frage kommt.

Die Entscheidung über einen Einsatz soll erst am Samstag fallen, so der Coach auf der Pressekonferenz beider Teams am Freitagabend.

"Bisher sind die Dinge so gelaufen, wie wir es uns vorgestellt haben. Trotzdem war es eine signifikante Verletzung", sagte der 43-Jährige und fügte an: "Aktuell ist es positiv. Trotzdem müssen wir schauen, wie die Reaktion ausfällt." Er und sein Trainerteam seien "zumindest guter Hoffnung."

Stiller hatte sich die Bänderverletzung am 11. Mai im Heimspiel gegen den FC Augsburg (4:0) zugezogen, Bundestrainer Julian Nagelsmann nominierte ihn derweil am Donnerstag für das Final Four in der Nations League.