Das Finale des DFB-Pokals steht an und die Kräfteverhältnisse könnten nicht unterschiedlicher sein. So seht ihr die Partie zwischen Arminia Bielefeld und dem VfB Stuttgart im Free-TV und Livestream.

Im Finale des DFB-Pokals trifft Arminia Bielefeld auf den VfB Stuttgart. Die Ostwestfalen, die zuletzt aus der 3. Liga in die 2. Bundesliga aufgestiegen sind, könnten ihre sowieso schon grandiose Pokalsaison krönen. Es wäre eine der größten Überraschungen in der Geschichte des Wettbewerbs.

Gleichzeitig will der VfB Stuttgart seiner Favoritenrolle gerecht werden und seine eher bescheidene Bundesliga-Spielzeit mit einem Pokalsieg retten. Gewinnen die Schwaben gegen Bielefeld, geht der Klub in der kommenden Saison in der Europa League an den Start.

Bei einer Niederlage müssten die Stuttgarter auf eine Teilnahme am europäischen Geschäft verzichten. Freuen würden sich dann natürlich die Bielefelder, die als Zweitligist plötzlich in der Ligaphase der Europa League stehen würden.

Bielefeld-Stürmer Joel Grodowski machte nach dem Meistertitel in der 3. Liga bereits klar, dass die Mannschaft noch ein größeres Ziel hat: "Wir werden alle zusammen versuchen, das kleine Wunder zu schaffen. Ich kann versprechen, dass wir alle noch Körner übrig haben."