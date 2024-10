DFB-Pokal: Jamal Musiala zaubert FC Bayern weiter - Union blamiert sich in Bielefeld

Die Bayern waren dreimal in den vergangenen vier Jahren in der zweiten Runde gescheitert. Dass dies am Mittwoch in Mainz nicht erneut passieren sollte, machte der Favorit von Beginn an klar. Die Münchner waren immer einen Schritt schneller und hielten das Spiel nach der frühen Führung fest im Griff.

Sane (27.) hätte erhöhen können, Serge Gnabry lenkte den Nachschuss mit den Knie an den Pfosten. Nur vier Minuten später bot sich erneut Sane eine riesige Chance, diesmal kam er nicht an Torhüter Robin Zentner vorbei.

Und diese Nachlässigkeiten hätten sich fast gerächt: Dominik Kohr (32.) gewann den Ball in aussichtsreicher Position, wartete dann aber zu lang. Anthony Caci traf das Außennetz (33.). Dies zeigte Wirkung bei den Bayern. Eiskalt konterten sie und setzten sich entscheidend ab.

Der zweite Durchgang geriet dann zu einem lockeren Trainingsspielchen. München nahm mehrere Gänge heraus, ohne auch nur ansatzweise die Kontrolle zu verlieren. Die Mainzer mühten sich immerhin um den Ehrentreffer. Karim Onisiwo (59.) scheiterte bei einem der wenigen Mainzer Abschlüsse an Manuel Neuer, ansonsten verstrich die Zeit ohne große Höhepunkte.

Kompany wechselte weiter durch und gönnte unter anderem erneut Leon Goretzka einige Minuten. Der 29-Jährige verpasste in der 74. Minute das 5:0, seinen Kopfball parierte Zentner stark.

Tempo und Intensität nahmen in der Schlussphase noch weiter ab, die Bayern steuerten einem souveränen Erfolg entgegen. Nur eine offensichtliche Verletzung von Eric Dier trübte die Stimmung. Der Innenverteidiger, Vertreter des ebenfalls angeschlagenen Dayot Upamecano, musste in der 77. Minute vom Feld und fasste sich immer wieder an den Oberschenkel.