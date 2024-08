Anzeige

Nachdem sich in den DFB-Pokal-Partien fast ausschließlich die höherklassigen Favoriten durchsetzten, haben die Kickers Offenbach gegen den FC Magdeburg für eine Überraschung gesorgt.

Die Kickers Offenbach haben im DFB-Pokal als erster Amateurklub die zweite Runde erreicht. Der Fußball-Regionalligist schaltete überraschend den Zweitligisten 1. FC Magdeburg mit 2:1 (1:0) aus. Damit steht der ehemalige Bundesligist und Pokalsieger von 1970 erstmals seit zehn Jahren wieder in der zweiten Hauptrunde.

Alexander Sorge brachte die Gastgeber vor 16.500 Zuschauern am Bieberer Berg mit einem Kopfball in Führung (31.), Martijn Kaars glich für den Zweitligisten aus (54.). Für die Entscheidung sorgte der eingewechselte Valdrin Mustafa (74.), der mit der SV Elversberg und Viktoria Köln in den beiden vergangenen Jahren schon Bayer Leverkusen und Werder Bremen aus dem Pokal geworfen hatte.

"Es ist einfach ein geiles Gefühl, wenn man immer in der ersten Runde weiterkommt", sagte Mustafa bei "Sky" über seine kuriose persönliche Serie. "Es ist unfassbar, was auf den Rängen los ist", fügte der 26-Jährige an, "ich merke, dass hier was zusammenwächst."

Magdeburg begann dominant, passte aber bei einer Standardsituation nicht auf: Nach einem Freistoß von Marc Wachs köpfte Sorge aus kurzer Distanz ein. Trotz 70 Prozent Ballbesitz brachten die Gäste kaum nennenswerte Chancen zustande. Nach der Pause drückte Magdeburg aufs Tempo und spielte zielstrebiger. Der verdiente Ausgleich nach Hereingabe von Tatsuya Ito war die logische Konsequenz.

Doch der Favorit ließ sich erneut überraschen: Boubacar Barry setzte sich auf der linken Seite durch, seine Hereingabe nutzte Wachs zu einem Zuspiel auf Mustafa.