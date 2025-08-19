DFB-Pokal: Kommt der Fußball noch ohne den VAR aus? Ein Pro und Contra für den Videobeweis

Anzeige

Pro VAR: In K.o.-Spielen muss die Mehrheit der Entscheidungen stimmen Von Kai Esser Sollte es noch irgendeinen Beweis gebraucht haben, dass der Videobeweis mit all seinen Facetten letztlich dem Fußball mehr gut tut als schadet, dann war es diese erste Pokalrunde. Quasi kein Spiel kam ohne Entscheidungen aus, die mindestens strittig war - oft aber auch sonnenklar falsch. Man schaue nur auf die Partie BFC Dynamo gegen den VfL Bochum: Zwei glasklare Elfmeter wurden dem VfL verwehrt, der klar besser als der Regionalligist war und trotzdem - unter anderem deswegen - in die Verlängerung musste. Parallel spielte der HSV gegen den FK Pirmasens und geriet sogar in Rückstand - durch ein Abseitstor. Man stelle sich nur vor, die Hamburger hätten dieses Spiel verloren. Es hätte das Narrativ einer ganzen Saison - oder zumindest Hinrunde - bestimmt. Dass der Rückstand verdient war, tut dabei nichts zur Sache. Geht aber auch in die andere Richtung: Der Hallesche FC, der aufopferungsvoll gegen den FC Augsburg ums Weiterkommen kämpfte, wurde am Ende durch eine klare Fehlentscheidung vor dem 0:1 um die Chance gebracht, in Runde zwei einzuziehen. Und damit um Geld, was der Klub aus dem Nordosten dringend gebrauchen könnte.

Schiedsrichter können nicht mehr ohne Hilfsmittel Die Schiedsrichter in Deutschland sind es kaum noch gewohnt, ohne VAR zu pfeifen. Man schaue nur auf Frank Willenborg beim Spiel Essen - Dortmund. Kelsey Owusu geht mit gestrecktem Bein auf das Knie von Yan Couto. Ein brutales Foul, das mehrere Spiele Sperre verdient gehabt hätte. So gibt es, weil Willenborg die Sicherheitsvariante Gelb wählt, wahrscheinlich gar keine Sanktion für Owusu. Zudem zeigt sich in Runde eins des Pokals: Deutschland hat höchstens eine handvoll Top-Schiedsrichter. Der Rest entspricht nicht dem Niveau, wie es sich die Fans und auch wohl der DFB wünschen würden. Das beweist nicht nur immer wieder die 3. Liga, in der es keinen VAR gibt, bei der enge Spiele auf Messers Schneide in regelmäßigen Abständen durch Fehlentscheidungen beeinflusst, wenn nicht entschieden werden. Das soll nicht heißen, dass mit VAR keine Fehler mehr passieren - das tun sie und das ist unglaublich ärgerlich für alle. Das liegt dann aber meistens nicht am System VAR, sondern an den Menschen, die ihn bedienen. Schiedsrichter-Sein ist ein verdammt schwerer und noch dazu undakbarer Job. Doch genau deshalb müssen für diesen schweren Job Hilfsmittel herangezogen werden, und zwar so oft es nur irgendwie möglich ist.

Kontra VAR: Die 1. Runde im DFB-Pokal zeigt, dass es auch ohne den VAR geht Von Philipp Schmalz Die 1. Runde im DFB-Pokal ist eine der besten Dinge, die der deutsche Fußball zu bieten hat. Es ist Fußball in seiner reinsten Form. David gegen Goliath. Profis gegen Amateure in irgendeinem Dorf, von dem man vorher noch nie gehört hat. Ohne Schnickschnack. Ohne den GANZ großen Kommerz. Und vor allem: Ohne den VAR! Endlich wieder richtiger Fußball! Und richtiger Fußball kommt nun mal nicht ohne Fehlentscheidungen aus. Ist das immer fair? Nein! Kann man Fehlentscheidungen verhindern? Nein! Das dürften die vergangenen Jahre und die etlichen VAR-Diskussionen deutlich gemacht haben.

