erste runde
DFB-Pokal - Borussia Dortmund: Niko Kovac wütet nach Brutalo-Foul an Yan Couto
- Veröffentlicht: 18.08.2025
- 23:35 Uhr
- Tim Rausch
Gegen Rot-Weiß Essen schleppt sich Borussia Dortmund mit einem 1:0 in die nächste Runde. Kurz vor Schluss wir Yan Couto schwer gefoult - Niko Kovac reagiert empört.
In der ersten Runde des DFB-Pokal hat Borussia Dortmund mit 1:0 gegen Rot-Weiß Essen gefunden.
Kurz vor Schluss traf Essen-Stürmer Kelsey Owusu BVB-Verteidiger Yan Couto mit ausgestrecktem Bein auf Höhe der Kniescheibe, innen am Bein.
Couto rollte sich mehrfach über den Rasen, konnte nicht weiterspielen und musste nach dem Abpfiff mit einer Trage vom Feld transportiert werden.
Das Wichtigste in Kürze
Kovac kritisiert Owusu scharf
Nach dem Abpfiff sagte Niko Kovac in der "ARD": "Ich will ihm keine Absicht unterstellen, aber das ist fahrlässig. Das ist eigentlich ein Anschlag. So geht man da nicht hin. Ich hoffe, dass es nur eine Prellung ist."
Owusu sah für sein Einsteigen nur die Gelbe Karte - den VAR gibt es in der ersten Runde des Pokals nicht.
"Ich hab die Szene gar nicht gesehen, aber das war mit Sicherheit eine unnötige und vielleicht auch übermotivierte Aktion von Kelsey. Das darf nicht sein", sagte Essen-Trainer Uwe Koschinat.