Gegen Rot-Weiß Essen schleppt sich Borussia Dortmund mit einem 1:0 in die nächste Runde. Kurz vor Schluss wir Yan Couto schwer gefoult - Niko Kovac reagiert empört.

In der ersten Runde des DFB-Pokal hat Borussia Dortmund mit 1:0 gegen Rot-Weiß Essen gefunden.

Kurz vor Schluss traf Essen-Stürmer Kelsey Owusu BVB-Verteidiger Yan Couto mit ausgestrecktem Bein auf Höhe der Kniescheibe, innen am Bein.

Couto rollte sich mehrfach über den Rasen, konnte nicht weiterspielen und musste nach dem Abpfiff mit einer Trage vom Feld transportiert werden.