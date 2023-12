DFB-Pokal: Leverkusen im Viertelfinale gegen Stuttgart - Saarbrücken empfängt Gladbach

Der 1. FC Saarbrücken empfängt nach Bayern München und Eintracht Frankfurt mit Borussia Mönchengladbach den nächsten Bundesligisten. Das ergab die Auslosung am Sonntag im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund.

Die Viertelfinals der Männer werden am 30./31. Januar und am 6./7. Februar ausgetragen - erstmals in der Geschichte über zwei Wochen hinweg. Das Finale findet am 25. Mai im Berliner Olympiastadion statt.

Bei den Frauen muss Titelverteidiger und Rekord-Pokalsieger VfL Wolfsburg bei der TSG Hoffenheim ran, in einem weiteren Erstliga-Duell empfängt Bayer Leverkusen die SGS Essen.

Zwei Achtelfinal-Partien müssen im Januar aufgrund der Champions-League-Ansetzungen nachgeholt werden.