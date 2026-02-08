- Anzeige -
DFB-Pokal live auf Joyn

DFB-Pokal live: FC Bayern gegen RB Leipzig im Free-TV, Joyn-Stream und im Ticker

  • Veröffentlicht: 08.02.2026
  • 13:00 Uhr
  • ran.de

Im Viertelfinale des DFB-Pokal trifft Bayer Leverkusen zuhause auf den FC St. Pauli. So verfolgt ihr das Spiel live im Free-TV, Livestream und Ticker.

Im Viertelfinale des DFB-Pokal empfängt der FC Bayern München am Mittwochabend in der Allianz Arena RB Leipzig.

Im vergangenen Jahr mussten sich die Leipziger erst im Halbfinale gegen den späteren Sieger VfB Stuttgart geschlagen geben. Die Bayern schieden dagegen schon im Achtelfinale gegen Bayer Leverkusen aus.

In der aktuellen Saison spielen die Leipziger bisher souverän im Pokal. Allerdings hießen die bisherigen Gegner auch SV Sandhausen, Energie Cottbus und 1. FC Magdeburg. Das dürften noch nicht die Gradmesser für den zweifachen Sieger aus Sachsen sein.

Bayern tat sich dagegen bereits in der ersten Runde gegen Drittligist Wehen Wiesbaden schwer und konnte wie auch gegen Union Berlin im Achtelfinale nur knapp mit 3:2 gewinnen. In der zweiten Runde setzte man sich allerdings mit 4:1 gegen Bundesligist 1. FC Köln durch.

ran zeigt alle wichtigen Informationen für das Viertelfinal-Match im DFB-Pokal.

ACHTUNG FOTOMONTAGE: Trainer Vincent KOMPANY (Bayern Muenchen) trifft im Viertelfinale auf Trainer Ole WERNER (Leipzig). Vorschau Fussball DFB Pokal , Viertelfinale FC Bayern Muenchen - RB Leipzig ...

Bayern München vs. RB Leipzig: DFB-Pokal am 11.02. ab 20:45 Uhr LIVE im Stream auf Joyn

Verfolge das Viertelfinale im DFB-Pokal kostenlos im Livestream auf Joyn.

Bayern München gegen RB Leipzig live im Free-TV, Stream und Ticker: Wann ist das Spiel im DFB-Pokal?

Viertelfinale im DFB-Pokal: Läuft Bayern vs. Leipzig live im Free-TV?

Ja! Die ARD überträgt das Duell live. Die Übertragung beginnt mit der Vorberichterstattung um 20:15 Uhr. Der Anpfiff erfolgt um 20:45 Uhr.

DFB-Pokal im Livestream: Bayern gegen Leipzig kostenlos auf Joyn sehen

Die ARD-Übertragung lässt sich auf jeden Fall kostenfrei auf Joyn streamen. Diese ist zudem auf der ARD-Website und auch in der Mediathek zu finden.

Wer einen Pay-TV-Vertrag bei Sky hat, sieht die Viertelfinalpartie auch via Sky Go. Zudem ist nach Abschluss eines kostenpflichtigen Abos ein Livestream bei WOW TV abrufbar.

Bayern München - RB Leipzig live: Wo läuft der DFB-Pokal im Pay-TV?

Bei Sky. Der Anbieter überträgt alle Spiele des Wettbewerbs live. Für den Empfang der jeweiligen Sender wird allerdings ein Pay-TV-Vertrag benötigt.

Leipzig zu Gast in München live: Wo gibt's einen Ticker zum Viertelfinale im DFB-Pokal?

Einen Liveticker zu Bayern gegen Leipzig gibt's wie gewohnt auf ran.de.

Bayern München vs. Leipzig live: Alle Informationen zur Übertragung des Viertelfinals im DFB-Pokal

  • Spiel: FC Bayern München vs. RB Leipzig
  • Datum und Uhrzeit: 11. Februar 2026; 20:45 Uhr
  • Trainer: Vincent Kompany (Bayern München), Ole Werner (RB Leipzig)
  • Free-TV: ARD
  • Pay-TV: Sky
  • Livestream: Joyn, Sky Go, WOW TV
  • Liveticker: ran.de
