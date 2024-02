DFB-Pokal: U17-Held Heide lost Halbfinale aus

Anzeige

U17-Weltmeister Konstantin Heide lost das Halbfinale des DFB-Pokals am Samstagabend (ab 23.00 Uhr/ZDF) im Aktuellen Sportstudio aus. Das teilte der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Mittwoch mit. Die Halbfinal-Partien finden am 2. und 3. April statt, das Finale steigt am 25. Mai im Olympiastadion in Berlin.

Torhüter Heide hatte im Dezember mit der U17-Nationalmannschaft die Weltmeisterschaft gewonnen und dabei im Halbfinale sowie im Endspiel im Elfmeterschießen überragt.

Fortuna Düsseldorf, der 1. FC Kaiserslautern sowie Bayer Leverkusen sind bereits für das Halbfinale qualifiziert. Borussia Mönchengladbach und Drittligist 1. FC Saarbrücken spielen am Mittwochabend (20.45 Uhr /ZDF und Sky) den vierten Halbfinalisten aus.