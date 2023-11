FC Bayern München: Ärger mit Fans nach Blamage in Saarbrücken

Anzeige

Der FC Bayern München unterliegt in der zweiten Pokalrunde sensationell gegen den Drittligisten 1. FC Saarbrücken. Nur wenige Spieler zeigten sich nach Abpfiff unter dem Gästeblock.

Darunter auch Thomas Müller, der danach kritische Worte für seine Kollegen fand: "Unabhängig vom Spiel müssen wir da ein anderes Gesicht zeigen. Dass wir unseren Fans auch den nötigen Respekt entgegenbringen, wenn die hier auswärts den Block vollmachen", sagte der 34-Jährige im Anschluss der Partie in der ARD.

Müller führte aus, dass das Thema auch mannschaftsintern besprochen werde: "Es geht darum, den Respekt zu zeigen. Das haben wir auch in der Kabine angesprochen. Da werden wir in Zukunft ein anderes Gesicht zeigen", erklärte er bei "Sky".

"Den Fans geht es gar nicht so ums Ergebnis. Aber was überhaupt nicht geht, ist, dass nur drei, vier Spieler von sich aus verstehen, den Support zu respektieren. Die Jungs fahren unter der Woche hunderte Kilometer hoch, um uns zu unterstützen", so Müller weiter.

Auch Leroy Sane schien sich nach der Partie mit einigen Fans im Gästeblock auseinanderzusetzen. Außerdem sollen laut "Sky" Joshua Kimmich, Mathys Tel und Bouna Sarr nach der Partie bei den Anhängern des Rekordmeisters gewesen sein. Die restlichen Bayern-Akteure zogen sich direkt nach Abpfiff in die Kabine zurück.