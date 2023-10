FC Bayern München: Droht im DFB-Pokal Spielabsage in Saarbrücken? Suche nach Alternativen startet

Anzeige

Der FC Bayern München ist am Mittwochabend zu Gast beim 1. FC Saarbrücken. Wegen schwieriger Platzverhältnisse könnte die Zweitrunden-Partie im DFB-Pokal abgesagt werden.

Am vergangenen Wochenende musste das Drittliga-Spiel zwischen dem 1. FC Saarbrücken und Dynamo Dresden abgebrochen werden. Der Platz war aufgrund riesiger Wassermengen unbespielbar. Laut Schiedsrichter Arne Aarnink sei "kein regulärer Ablauf mehr möglich" gewesen: "Die Platzverhältnisse haben sich zunehmend verschlechtert und die Verletzungsgefahr war entsprechend groß."

Ob sich der Rasen bis zum Mittwoch erholt, ist unklar. Am Montag und Dienstag soll es weiterhin regnen. Der Spieltag selbst könnte weitestgehend trocken bleiben. Experten sollen nach "kicker"-Angaben am Montag prüfen, ob das Wasser nch rechtzeitig abluafen kann.

Ein Sprecher des FC teilte mit, dass die Entscheidung über das Stattfinden der Partie bereits am Montag getroffen werden könne, auch um den TV-Rechteinhabern von "Sky" und "ARD" Planungssicherheit zu gewähren.

In der Vergangenheit gab es im DFB-Pokal aus unterschiedlichen Gründen immer wieder die Möglichkeit für Klubs, in nahegelegene Stadien auszuweichen. Wie die "Bild" berichtet, sei eine Verlegung nach Homburg oder Kaiserslautern nicht möglich. Die beiden Heimteams spielen jeweils am Dienstagabend.

Nicht erwähnt im Bericht wird allerdings das Stadion von Eintracht Trier. Das Moselstadion könnte zur Verfügung stehen, da die Eintracht am Mittwochnachmittag im Rheinlandpokal bei Trier-Tarforst zu Gast ist.