FC Bayern vs. Bayer Leverkusen - Stimmen: Manuel Neuer liefert kuriose Rot-Begründung

Der FC Bayern München scheidet nach langer Unterzahl im Achtelfinale des DFB-Pokals gegen Bayer Leverkusen aus. ran hat die Stimmen zu den Achtelfinal-Spielen vom Dienstag.

Nach der Roten Karte gegen Manuel Neuer fast 75 Minuten in Unterzahl, ist der FC Bayern München mit einer 0:1(0:0)-Niederlage im Achtelfinale des DFB-Pokals gegen Titelverteidiger Bayer Leverkusen ausgeschieden.

Für den entscheidenden Treffer sorgte Nathan Tella in der 69. Minute per Kopfball. Für reichlich Verwirrung sorgte Rot-Sünder Neuer mit seiner Aussage zum Platzverweis. Demnach sei Jeremy Frimpong in ihn reingelaufen.

ran zeigt die Stimmen zu den Spielen im DFB-Pokal vom Dienstag. (Quelle: Sky/ARD)

Manuel Neuer (FC Bayern München): "Es war natürlich nach dem Platzverweis nicht so leicht, das Spiel weiter zu führen. Auch wenn wir es mannschaftlich gut gemacht haben. Aber der Platzverweis tut natürlich weh.

Da ist jetzt keine richtig aktive Situation von mir, wo ich versuche, ihm weh zu tun. Das Problem ist, dass ich den Ball nicht so richtig berühre. Er läuft in mich rein und versucht, es dankend anzunehmen. Dadurch, dass ich den Ball nicht berühre, ist es okay für mich. Ich hatte gehofft, dass es eine Abseitsposition gibt. Aber da ist man dann am Ende machtlos und muss akzeptieren, was entschieden wird."

Vincent Kompany (FC Bayern München): "Das ist natürlich immer bitter. Natürlich beeinflusst die rote Karte ganz früh das Spiel. Aber was die Jungs haben sehr viel Charakter gezeigt. Wir hatten die Möglichkeiten Tore zu machen, dann bekommen wir eine Flanke zum Tor. Das war schade. Wenn du mit einem Mann weniger spielst, ist manchmal das Publikum der Extra-Mann. Wir haben alle mitgelebt. Es gab Leben in dieser Leistung. Aber man kann es nie gut reden, wenn man ein Spiel verliert."

Joshua Kimmich (FC Bayern München): "Ich bin ganz ehrlich, wenn ich die zweite Halbzeit gegen Paris sehe, wenn ich die erste Halbzeit in Dortmund sehe, dann hatte ich so ein bisschen das Gefühl, dass wir so ein bisschen nachlassen. Das war heute mit das beste Saisonspiel von uns."

Robert Andrich (Bayer Leverkusen): "Wir haben es nicht so hinbekommen, dass man gemerkt hat, dass wir einer mehr waren. Natürlich stellt man sich etwas anderes vor, wenn man einer mehr ist. Aber im Pokal ist es scheißegal. Ob verdient oder nicht. Es war spieltechnisch kein gutes Spiel von uns. Aber wir sind wieder so weit, dass wir auch die dreckingen Dinger gewinnen."

Nathan Tella (Bayer Leverkusen): "Das Tor war sehr gut. Es war eine starke Flanke. Aber ich möchte gar nicht sehr über mein Tor sprechen. Heute waren wir als Mannschaft gut."

Jonathan Tah (Bayer Leverkusen): "Das fühlt sich heute gut an. Wir wussten, was auf uns zukommt. Es ist in der Allianz Arena immer schwer. Wir waren heute effektiv, aber es war nicht unser bestes Spiel. Wir haben heute bewusst nicht mit einem klaren Stürmer gespielt, sondern wollten, dass unsere Außenspieler Tiefenläufe machen. Deshalb habe ich auch ganz bewusst den weiten Ball gespielt, der zur Roten Karte für Manuel Neuer führte."