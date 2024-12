FC Bayern München vs. Bayer Leverkusen - Noten: Neuer fatal - FCB-Star im Tiefschlaf

Dabei agierte das Team von Trainer Vincent Kompany nach Manuel Neuers Rambo-Einsatz gegen Jeremie Frimpong in der 17. Minute über weite Strecken in Unterzahl.

Der Österreicher bekommt trotz seiner Probleme beim 1:1 in Dortmund erneut den Vorzug rechts hinten und hat Grimaldo wesentlich besser im Griff als zuletzt Gittens. Macht extrem weite Wege und ist vorne immer wieder an Torchancen beteiligt. Bei seiner besten Gelegenheit schießt er aus spitzem Winkel ans Außennetz (30.). Nach 73 Minuten gegen Boey ausgetauscht. ran-Note: 3

Dayot Upamecano (FC Bayern)

Deutlich mehr Schatten als Licht. Dem zuletzt so stabilen Franzosen versagen ausgerechnet im Pokal-Kracher die Nerven. Er leitet in der elften Minute mit einem katastrophalen Fehlpass die erste Großchance der Gäste ein, die Wirtz aus bester Lage vergibt. Steht als Abwehrchef bei Tahs Steilpass auf Frimpong vor dem Platzverweis zu hoch. Danach besser in der Begegnung und mit einigen wichtigen Ballgewinnen in der Defensive, aber nur Zuschauer beim 0:1. Köpft in der Schlussminute übers Tor. ran-Note: 4