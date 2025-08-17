FC Schalke 04: Christopher Antwi-Adjei im Spiel bei Lok Leipzig rassistisch beleidigt

Anzeige

Nach dem Vorfall war die Begegnung für einige Minuten unterbrochen worden, es gab auch eine Durchsage im Stadion mit der Aufforderung, rassistische Beleidigungen zu unterlassen. Wie von "Sky" zudem anhand von Zeitlupen-Einstellungen belegt wurde, flogen auch Gegenstände von der Tribüne in Richtung Antwi-Adjei.

Leipzig-Pressesprecher Muschalle: Rassistische Beleidigungen "nicht zu verifizieren" Zur Halbzeit nahm Lok Leipzigs Pressesprecher Carsten Muschalle Stellung zu den im Raum stehenden Vorwürfen der rassistischen Beleidigungen gegen Antwi-Adjei. "Also der Sachstand ist, dass wir es nicht verifizieren konnten. Wir haben einen Mitarbeiter, der Rollstuhlfahrer ist, der an der Stelle sitzt. Der hat nichts gehört. Wir haben herumgefragt, da auch niemand was gehört. Auch der Linienrichter hat wohl nichts gehört. Das ist der Stand", sagte Muschalle bei "Sky". Später am Abend bestätigte auch der Verein aus Sachsen den Vorfall. "Überhaupt nicht stolz sind wir auf die rassistische Beleidigung, die der Schalke-Spieler Christopher Antwi-Adjei in der 15. Minute von einem Zuschauer erfahren musste", schrieb Lok Leipzig in einer Stellungnahme auf der Vereinsseite und erklärte: "Selbstverständlich entschuldigen wir uns im Namen des gesamten 1. FC Lok Leipzig in aller Form bei Christopher Antwi-Adjei und dem FC Schalke 04!"

Auch Rassismus-Vorwürfe bei Lautern-Spiel Auch der 1. FC Kaiserslautern hat bei seinem Auftaktsieg im DFB-Pokal offenbar einen diskriminierenden Vorfall erlebt. Beim 7:0 (4:0)-Sieg der Roten Teufel gegen den Pokaldebütanten RSV Eintracht in Potsdam wurde ein Auswechselspieler der Lauterer aus dem Fanblock rassistisch beleidigt. Der Stadionsprecher griff daraufhin ein und machte eine Durchsage. Lauterns Trainer Torsten Lieberknecht bestätigte den Vorfall nach dem Spiel, auf Details, wie etwa den Namen des betroffenen Spielers, wollte er nicht eingehen. Lieberknecht habe seinen Schützling zunächst "in Ruhe gelassen", wolle aber noch mit ihm sprechen. Den RSV lobte der Coach derweil: "Es ist nicht das Sinnbild, für das Stahnsdorf steht, und wie wir hier empfangen wurden", sagte er: "Irgendein Vollidiot ist immer dabei."

