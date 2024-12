Kein Notkauf: Kompany hofft auf Kane-Rückkehr "dieses Jahr"

Bayern München hofft auf eine baldige Rückkehr seines verletzten Superstars Harry Kane und plant keinen Notkauf eines Ersatzstürmers. "Es gibt die Möglichkeit, dass er dieses Jahr noch spielt", sagte Trainer Vincent Kompany vor dem Achtelfinal-Kracher im DFB-Pokal am Dienstag (20.45 Uhr/ARD und Sky) gegen Titelverteidiger Bayer Leverkusen, "aber er wird schon ein paar Spiele ausfallen."

Kane fehlt wegen eines kleinen Muskelfaserrisses, den er sich im Klassiker in Dortmund (1:1) zugezogen hatte. Der Mittelstürmer sei "nicht eins zu eins zu ersetzen", betonten Kompany und Sportdirektor Christoph Freund am Montag wortgleich, "deswegen ist er ein Topspieler", ergänzte der Coach und betonte: "Aber wir haben Talent in der Mannschaft, daran wird es nicht fehlen."

Auch Freund sieht den Rekordmeister "in der Offensive sehr, sehr gut aufgestellt" und unterstrich: "Wir sind total überzeugt von dem Kader." Mit Blick auf das Wintertransferfenster ergänzte er: "Harry ist ein ganz spezieller Spieler mit einer unglaublichen Torquote. Aber einen zweiten Harry Kane zu verpflichten, werden wir uns nicht leisten können, das wäre für den Kader auch nicht gesund."

Ohne Kane, meinte Kompany, werde das Offensivspiel "anders aussehen". Wen er als Neuner einsetzen wird, verriet er nicht, nur: "Wir haben viele Optionen." Er nannte Thomas Müller, Mathys Tel, Serge Gnabry, Michael Olise und Jamal Musiala. "Wir haben Spieler, die torgefährlich sind. Das hilft uns, die Situation zu lösen."

Ob Gnabry nach seinen Knieproblemen, die seinen Einsatz in Dortmund verhindert hatten, spielen kann, ist allerdings offen. "Schaun wir mal, da zählen die letzten 24 Stunden noch", sagte Kompany.

Der Coach fiebert dem Kracher entgegen. "Ich mag das, wenn diese Spiele groß gemacht werden. Wir sind alle im Fußball für diese Momente und wissen: Wenn es gut läuft, ist es ein Moment für immer. Ich hoffe, dass die Leistung zur Größe des Spiels passt."