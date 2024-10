Im Interview mit ran spricht Mainz-Profi Nadiem Amiri über die mögliche Herangehensweise gegen den FC Bayern, die schwierigste Phase seiner Karriere und den Weg in den Profifußball. Von Oliver Jensen In Leverkusen nur Joker, in Mainz gesetzt: Nadiem Amiri blüht als Nullfünfer wieder auf und möchte nun die Münchner ärgern. Die Rheinhessen empfangen am Mittwoch (ab 20:45 Uhr im ran-Liveticker) den Rekordmeister. Das letzte Duell entschied der FC Bayern auf Ligaebene mit 8:1 (!) für sich. Auf der FCB-Trainerbank sitzt anstelle von Thomas Tuchel diesmal Vincent Kompany. Im ran-Interview lobt Amiri den Belgier in höchsten Tönen, meint allerdings gleichzeitig zu wissen, wie man sein Team schlagen könnte. Außerdem verrät der 28-Jährige, welches Argument ausschlaggebend für seine Leihe nach Italien war und lässt beim Thema Nationalmannschaft aufhorchen. ran: Herr Amiri, hätten Sie in der 2. Runde lieber ein einfacheres Pokal-Los als den FC Bayern München gehabt? Oder wie war Ihre Reaktion, als das Los gezogen wurde? Amiri: Also ich habe mich eher gefreut, weil das ein geiles Spiel gegen einen geilen Gegner ist. Meine Denkweise ist eh: Wenn du etwas erreichen willst, musst du an allen Mannschaften vorbei. Daher habe ich Lust auf das Spiel und eine große Vorfreude.

Anzeige

Anzeige

Anzeige

ran: Sie haben bereits 13 Mal gegen den FC Bayern gespielt, haben dreimal gewonnen, zweimal Unentschieden gespielt und achtmal verloren. Welche Spiele gegen Bayern sind Ihnen besonders in Erinnerung geblieben? Amiri: Jeder Sieg gegen Bayern war besonders. Aber wenn ich jetzt ein Spiel herausheben soll, ist es der erste Sieg mit Hoffenheim gegen Bayern gewesen (im April 2017 mit 1:0, Anm. d. Red.). Damals haben wir zum ersten Mal in der Geschichte von Hoffenheim gegen Bayern gewonnen. Das ist uns dann sogar zweimal hintereinander gelungen (im September 2017 mit 2:0, Anm. d. Red.).

Anzeige

Amiri verrät Erfolgsrezept gegen den FC Bayern ran: Können Sie aus Ihrer Erfahrung heraus sagen, was ein Erfolgsschlüssel gegen den FC Bayern sein kann? Amiri: Man muss mutig mit dem Ball sein, mutig gegen den Ball, aggressiv spielen und sich voll reinhauen. Es muss jeder von uns 120 Prozent geben, um etwas zu erreichen an dem Tag. ran: Wer war der unangenehmste Gegenspieler vom FC Bayern, dem Sie jemals gegenüberstanden? Amiri: Es gab viele gute Gegenspieler, aber der unangenehmste war Douglas Costa. In der Phase damals - seinem ersten Jahr in München - war er wahrscheinlich der beste Spieler der Liga. Er war einfach zu schnell, zu wendig und zu stark. ran: Was für einen Eindruck haben Sie von dem neuen FC Bayern unter Trainer Vincent Kompany? Amiri: Man hat das Gefühl, dass Bayern wieder zurück ist, dass Bayern wieder dominant ist. Sie haben bislang in der Liga gut losgelegt. Man hat auf jeden Fall wieder Respekt vor den Bayern. Sie haben eine echt gute Mannschaft zusammen.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

"Glauben zurückgebracht" - Lob für Bo Svensson ran: Der 1. FSV Mainz 05 war vergangene Saison abstiegsbedroht und schaffte erst die Wende, als Bo Svensson die Mannschaft am 22. Spieltag übernahm. Inwiefern hat sich der Spielstil der Mannschaft seitdem verändert? Amiri: Er hat uns vor allem den Glauben zurückgebracht und viel positive Energie eingebracht. Und letztendlich haben wir auf dem Platz uns auch selbst die Energie wiedergeholt, das Selbstvertrauen geholt, und seitdem läuft es auch wieder ganz gut. ran: Haben Sie eigentlich bestimmte Rituale vor einem Spiel? Amiri: Ich gehe immer ein Tag vor einem Spiel zum Friseur. Ansonsten: Ich telefoniere im Mannschaftsbus auf dem Weg zum Stadion immer noch einmal mit meiner Familie, dann beten – ansonsten nichts. ran: Wie entstand das Ritual mit dem Friseurbesuch? Amiri: Ich mag es einfach, mich zu pflegen. Schließlich werden die Spiele im Fernsehen übertragen und viele Leute schauen zu. Daher ist es mir wichtig, einen gepflegten Eindruck zu machen.

Amiri schwärmt: Nagelsmann "fachlich überragend" ran: Sprechen wir über Ihren Werdegang: Sie entsprangen dem Nachwuchs der TSG Hoffenheim und wurden dort Profi. Unter Julian Nagelsmann absolvierten Sie 95 Bundesligaspiele. Wie war Ihr Eindruck von ihm, als er zum Cheftrainer des TSG befördert wurde und die Mannschaft in einer schwierigen Situation übernahm? Amiri: Ich hatte ihn ja vorher schon bei der U19 als Trainer. Als er dann zum Trainer der Profis ernannt wurde, kannte ich ihn daher schon. Er ist fachlich überragend und auch menschlich in der Führung der Spieler sehr, sehr gut.

FC Bayern München: Die peinlichsten und höchsten Niederlagen in Bundesliga, Pokal und Champions League 1 / 20 © 2024 Getty Images Die peinlichsten und höchsten Niederlagen des FC Bayern

Das 1:4 gegen den FC Barcelona am 3. Spieltag der Champions League war für den FC Bayern ein Debakel. Die Niederlage gegen die Katalanen reiht sich in eine illustre Liste von Pleiten ein, die der deutsche Rekordmeister schon über sich ergehen lassen musste. ran zeigt die deutlichsten und peinlichsten seit einer gewissen Pokal-Blamage im Sommer 1994. (Stand: 24. Oktober 2024). © Imago TSV Vestenbergsgreuth - FC Bayern München 1:0 (1994/95)

Kaum beim FC Bayern angekommen, musste der junge Oliver Kahn gleich eine Pokal-Blamage ertragen. In der ersten Runde scheiterten die Münchner beim damaligen Regionalligisten TSV Vestenbergsgreuth. Die vielleicht peinlichste aller Niederlagen der Münchner im DFB-Pokal. Der TSV fusionierte später mit der SpVgg Fürth zur SpVgg Greuther Fürth. Seit 2007 ist der TSV Vestenbergsgreuth jedoch wieder mit einer eigenen Senioren-Mannschaft aktiv - im Amateur-Fußball. © Imago 1. FC Magdeburg - FC Bayern München 5:3 n. E. (2000/01)

Sechs Jahre später überstanden die Münchner dann immerhin die erste Runde, doch dann war Oberligist 1. FC Magdeburg eine Nummer zu groß für den späteren Champions-League-Sieger. Der heutige Drittligist setzte sich später im Achtelfinale noch gegen den Karlsruher SC durch. Im Viertelfinale zog man gegen Schalke 04 den Kürzeren. © Imago FC Schalke 04 - FC Bayern München 5:1 (2001/02)

Der "Meister der Herzen" spielte sich gegen den amtierenden Champions-League-Sieger in einen Rausch. Die Bayern wurden mit 5:1 abgewatscht. Eine kleine Genugtuung für das königsblaue Herz nach der verlorenen Meisterschaft ein paar Monate zuvor. © Imago FC St. Pauli - FC Bayern München 2:1 (2001/02)

Die Geburtsstunde der "Weltpokalsiegerbesieger". Der FC Bayern reiste gut zwei Monate nach dem Gewinn der Klubweltmeisterschaft an das Millerntor zum FC St. Pauli. Die Hamburger siegten mehr als überraschend mit 2:1. Das T-Shirt zur Erinnerung an diesen besonderen Bundesligatag ließ nicht lange auf sich warten. Berichten zufolge verkaufte St. Pauli schon mehr als 100.000 Exemplare. © Imago Alemannia Aachen - FC Bayern München 2:1 (2003/04)

Erneut herrschten die berüchtigten "eigenen Gesetze" im Pokal. Zweitligist Alemannia Aachen erwischte eine Fabelsaison in dem Wettbewerb, die auch der amtierende Titelträger nicht stoppen konnte. Die Männer vom Tivoli kickten die Münchner im Viertelfinale raus und erreichten selbst das Endspiel im Berlin. Im Olympiastadion siegte Werder Bremen knapp mit 3:2. © Imago Alemannia Aachen - FC Bayern München 4:2 (2006/07)

Schon wieder Pokal und schon wieder Aachen. Das werden sich die Bayern nach der 2:4-Schlappe im Achtelfinale 2006/07 gedacht haben. Auch in der Bundesliga verloren die Münchner am Tivoli, die enttäuschende Saison endete auf Platz vier. Aachen stieg am Ende der Saison aus der Bundesliga ab. Der Torschütze des 4:2-Endstands, Jan Schlaudraff, wechselte zur neuen Spielzeit an die Isar. © Imago Energie Cottbus - FC Bayern München 2:0 (2007/08)

Die Bayern vollzogen im Sommer einen Umbruch, für peinliche Niederlagen war der Rekordmeister dennoch zu haben. 0:2 unterlagen die Müchner beim Bundesliga-Schlusslicht im Stadion der Freundschaft. Und das trotz der namhaften Neuzugänge Luca Toni, Franck Ribéry und Miroslav Klose. Am Ende der Saison feierten die Münchner dennoch das Double. Zu mehr reichte es nicht, weil ... © Imago Zenit St. Petersburg - FC Bayern München 4:0 (2007/08)

... der haushohe Favorit auf den Sieg im UEFA Cup (heute Europa League) in Russland unterging. Nach dem trostlosen 1:1 im Hinspiel waren die Münchner im Rückspiel chancenlos. Zenit kickte die Bayern im Halbfinale mit einer 4:0-Lehrstunde aus dem Wettbewerb, der spätere VfB-Profi Pavel Pogrebnyak traf doppelt. Die Russen um Kapitän Anatolij Tymoschtschuk schnappten sich im Endspiel den Pokal. Der Ukrainer wechselte zwei Jahre später an die Isar. © Imago FC Bayern München - SV Werder Bremen 2:5 (2008/09)

Jürgen Klinsmann holte sich seine erste herbe Klatsche als Bayern-Trainer relativ früh in der Saison 2008/09 ab. In der heimischen Arena lagen die Roten gegen Grün-Weiß zwischenzeitlich 0:5 zurück! Bayern-Neuzugang Tim Borowski, der im Sommer ablösefrei von der Weser an die Isar gewechselt war, betrieb in der Schlussphase noch Ergebniskosmetik. © Imago VfL Wolfsburg - FC Bayern München 5:1 (2008/09)

Die schmerzhafteste Klatsche in der Ära Klinsmann beim FC Bayern setzte es in Wolfsburg. Im vorentscheidenden Duell um die Meisterschaft kam der Rekordmeister nach einem 1:1 zur Pause völlig unter die Räder. Edin Dzeko und Grafite trafen jeweils doppelt. Der Brasilianer erzielte mit dem Tor des Jahres den Endstand. Felix Magath vollendete selbst in der Schlussminute die Demütigung seines Ex-Klubs und wechselte den Torhüter. ran SAT.1 Bundesliga: FC Bayern vs. VfL Wolfsburg am 17.12. ab 19 Uhr LIVE in SAT.1 und auf ran.de © Imago FC Barcelona - FC Bayern München 4:0 (2008/09)

Nur vier Tage später gingen die Münchner dann auch international unter. Die legendäre Viererkette um Christian Lell, Breno, Martin Demichelis und Massimo Oddo konnte einem leid tun. Lionel Messi, Thierry Henry und Samuel Eto'o machten, was sie wollten. Der deutliche Endstand stand bereits zur Halbzeit. Der spätere Champions-League-Sieger zeigte sich gnädig und verschonte die Gäste in der zweiten Hälfte. © Imago Borussia Dortmund - FC Bayern München 5:2 (2011/12)

Die Bayern hielten sich im DFB-Pokal einige Jahre schadlos. In der möglicherweise bittersten Woche der Vereinsgeschichte kam der Rekordsieger dann in Berlin gegen Borussia Dortmund unter die Räder. Robert Lewandowski steuerte drei Treffer zum Double-Gewinn der Schwarz-Gelben bei. Zu allem Überfluss verloren die Münchner genau eine Woche später noch das "Finale dahoam" in der Champions League gegen den FC Chelsea. © Getty BATE Borisov - FC Bayern München 3:2 (2012/13)

Die Bayern erholten sich vom Vize-Triple und spielten nur ein Jahr später die bis dahin erfolgreichste Saison der Vereinsgeschichte. Für einen peinlichen Ausrutscher waren die Münchner dennoch zu haben. 2:3 unterlag der spätere Henkelpott-Gewinner bei BATE Borisov aus Belarus in der Gruppenphase. © not available FC Bayern München - Real Madrid 0:4 (2013/14)

Der amtierende Titelträger erreichte mit dem neuen Coach Pep Guardiola auch in der folgenden Saison immerhin das Halbfinale. Real Madrid war aber eine Nummer zu groß und schenkte den Bayern vier Treffer in der Allianz Arena ein. Die Königlichen lösten den FCB als Titelträger ab. © not available FK Rostov - FC Bayern München 3:2 (2016/17)

5:0 siegten die Bayern gegen Rostov im Hinspiel. Das zweite Aufeinandertreffen mit den Russen ging dann jedoch völlig in die Hose. Mindestens ein Spieler war nicht schuld: Juan Bernat erzielte den zwischenzeitlichen 2:2-Ausgleich. © Imago Eintracht Frankfurt - FC Bayern München 5:1 (2019/20)

Nach dem Double in seiner ersten Spielzeit als Trainer an der Säbener Straße entließen die Bayern Niko Kovac nach einem schlechten Saisonstart und einer 1:5-Klatsche bei Eintracht Frankfurt im Herbst 2019 vorzeitig. Co-Trainer Hansi Flick übernahm. Der Rest ist Geschichte. © Getty Holstein Kiel - FC Bayern München 8:7 n. E. (2020/21)

Im Schneegestöber von Kiel schieden die Bayern mal wieder vorzeitig aus dem DFB-Pokal aus. Hauke Wahl rettete die Störche mit seinem Ausgleich zum 2:2 in der fünften Minute der Nachspielzeit in die Verlängerung. Im Elfmeterschießen trafen alle Schützen bis auf Marc Roca. © Getty Borussia Mönchengladbach - FC Bayern München 5:0 (2021/22)

Das 0:5 bei Borussia Mönchengladbach ist die höchste Niederlage des FC Bayern München im DFB-Pokal. Die Klatsche gegen die "Fohlen" war bereits nach 21 Minuten besiegelt, als die Gladbacher schon mit 3:0 führten. © 2024 Getty Images FC Barcelona - FC Bayern München 4:1 (2024/25)

Drei Tore von Raphinha, eines von Robert Lewandowski und ein "Ehrentreffer" von Bayern-Stürmer Harry Kane waren die Zutaten für die bisher bitterste Pleite von Neu-Trainer Vincent Kompany. Zudem war es bereits die zweite Niederlage im dritten Champions-League-Spiel.

ran: Er übernahm Hoffenheim damals in einer schwierigen Situation, als der Abstieg fast schon unvermeidbar erschien. Unter seiner Leitung gelang dann die Wende… Amiri: Er hat uns einfach einen guten Plan mitgegeben. Wir hatten gute Spieler und waren eigentlich eine gute Mannschaft. Mit einem klaren Plan von Julian bekamen wir das Vertrauen zurück. Das war ähnlich wie jetzt in Mainz mit Bo.

Anzeige

Anzeige

DFB-Team? Offensiv-Akteur lässt Zukunft offen ran: Jetzt ist Nagelsmann Trainer der deutschen Nationalmannschaft. Wie groß ist Ihre Hoffnung, unter ihm vielleicht wieder für das DFB-Team spielen zu können? Gab es bereits Kontakt mit ihm? Amiri: Seitdem er Bundestrainer ist, gab es keinen Kontakt, aber man hat sich immer mal wieder in der Zwischenzeit gesehen, hat sich dann gefreut und ein bisschen unterhalten. Ich denke, der Schlüssel zurück in die Nationalmannschaft ist einfach meine Leistung auf dem Platz. Ich versuche in jedem Spiel, das Beste herauszuholen. Was dabei herauskommt, wird man sehen. ran: Sie haben bei Bayer Leverkusen zeitweise unter Xabi Alonso gespielt, der den Verein im Abstiegskampf übernahm und schlussendlich zur Meisterschaft führte. Wie war Ihr Eindruck von ihm? Amiri: Xabi hat natürlich eine besondere Aura durch seine Karriere. Wenn er dir etwas erzählt, glaubst du das sofort, weil er als Spieler alles erreicht und selber durchgemacht hat. Und auf dem Trainingsplatz war er fachlich überragend

Peter Bosz der Grund für Amiri-Leihe nach Italien ran: Die Rückrunde der Spielzeit 2021/2022 verbrachten Sie in Italien, als Sie an den Genua CFC ausgeliehen waren. Wie blicken Sie auf dieses Halbjahr, in dem Sie unter anderem gegen Juventus Turin gewannen, zurück? Amiri: Italien war eine tolle Erfahrung. Es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Alles war für mich komplett neu, auch die Liga und die Gegner. Am Ende war es natürlich unglücklich, dass wir abgestiegen sind. Aber es hat trotzdem brutal Spaß gemacht. In Deutschland ist zwar das Tempo viel höher, aber dafür waren in Italien die Zweikämpfe giftiger und das Taktische stand noch mehr im Mittelpunkt. ran: Sie sind nicht der Einzige in Ihrer Familie, der eine Fußballkarriere anstrebte. Ihr Cousin Zubayr spielte unter anderem für den Nachwuchs von Eintracht Frankfurt, ihr Bruder Nauwid war unter anderem für Waldhof Mannheim aktiv. Doch nur Sie wurden Bundesligaprofi. Hatten Sie einfach mehr Talent oder in manchen Karrierephasen auch mehr Glück? Amiri: Ich habe von beiden viel mitgenommen. Sie konnten mich zum Beispiel auch vor den negativen Erfahrungen warnen, die sie zuvor gemacht haben. Ohne meinen Bruder, meinen Cousin und meine Eltern hätte ich das nicht geschafft.

Anzeige

Anzeige

FC Bayern: Kompany reagiert auf Kritik am Mainzer Rasen

ran: Welche negativen Erfahrungen meinen Sie? Amiri: Dass man, wenn man durch schwierige Phasen geht, oft nicht spielt, trotzdem den Glauben an sich behält und jeden Moment Spielzeit nutzen muss. ran: Was war für Sie persönlich die schwierigste Phase Ihrer Karriere? Amiri: Ich würde sagen, meine schwierigste Phase war in Leverkusen zu dem Zeitpunkt, als Peter Bosz die Mannschaft übernahm, weil ich unter ihm fast überhaupt nicht mehr gespielt habe. Ich habe im Training immer alles gegeben, aber offenbar stand der Trainer nicht auf mich. Das ist auch okay. Aber natürlich ist man teilweise ein bisschen verzweifelt. Das nimmt man auch in das Privatleben mit. Man denkt sich halt: Man gibt im Training alles, man trainiert super, wenn man reinkommt, spielt man gut – aber es hat unter dem Trainer dann einfach nicht gereicht. Daher kam auch die Ausleihe nach Italien zustande.