Phönix Lübeck vs. BVB heute live: DFB-Pokal im Free-TV, Livestream und Liveticker, Ergebnis

Zum Auftakt im DFB-Pokal trifft Borussia Dortmund auswärts auf den 1. FC Phönix Lübeck. So verfolgt Ihr das Duell im Free-TV, Livestream und Liveticker.

Bei Borussia Dortmund beginnt am Samstagabend eine neue Ära.

Nach dem Abgang von Edin Terzic übernahm der frühere Fan-Liebling Nuri Sahin das Traineramt beim BVB und feiert zum Auftakt im DFB-Pokal gegen Phönix Lübeck sein Pflichtspiel-Debüt. Gespielt wird jedoch nicht im Stadion des Regionalligisten in Lübeck, sondern im Hamburger Volksparkstadion.

Auf dem Spielersektor gab es bei der Borussia im zurückliegenden Sommer einige Abgänge, so sind die Routiniers Marco Reus und Mats Hummels nicht mehr im Aufgebot der Dortmunder, nachdem ihre Verträge ausliefen. Zudem wurde Nationalspieler Niclas Füllkrug nach nur einem Jahr beim BVB an West Ham United verkauft.

Dortmunds Gegner Phönix Lübeck qualifizierte sich durch den Sieg im Landespokal von Schleswig-Holstein für die 1. Runde des DFB-Pokals.

Auf dem Weg zum Gewinn des Landespokals schaltete die Mannschaft von Trainer Christiano Adigo unter anderem den Stadtrivalen VfB Lübeck im Viertelfinale im Elfmeterschießen aus.