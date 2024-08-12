Fußball
Phönix Lübeck vs. BVB heute live: DFB-Pokal im Free-TV, Livestream und Liveticker, Ergebnis
- Aktualisiert: 17.08.2024
- 19:56 Uhr
- ran.de
Zum Auftakt im DFB-Pokal trifft Borussia Dortmund auswärts auf den 1. FC Phönix Lübeck. So verfolgt Ihr das Duell im Free-TV, Livestream und Liveticker.
Bei Borussia Dortmund beginnt am Samstagabend eine neue Ära.
Nach dem Abgang von Edin Terzic übernahm der frühere Fan-Liebling Nuri Sahin das Traineramt beim BVB und feiert zum Auftakt im DFB-Pokal gegen Phönix Lübeck sein Pflichtspiel-Debüt. Gespielt wird jedoch nicht im Stadion des Regionalligisten in Lübeck, sondern im Hamburger Volksparkstadion.
Auf dem Spielersektor gab es bei der Borussia im zurückliegenden Sommer einige Abgänge, so sind die Routiniers Marco Reus und Mats Hummels nicht mehr im Aufgebot der Dortmunder, nachdem ihre Verträge ausliefen. Zudem wurde Nationalspieler Niclas Füllkrug nach nur einem Jahr beim BVB an West Ham United verkauft.
Dortmunds Gegner Phönix Lübeck qualifizierte sich durch den Sieg im Landespokal von Schleswig-Holstein für die 1. Runde des DFB-Pokals.
Auf dem Weg zum Gewinn des Landespokals schaltete die Mannschaft von Trainer Christiano Adigo unter anderem den Stadtrivalen VfB Lübeck im Viertelfinale im Elfmeterschießen aus.
Das Wichtigste zum DFB-Pokal in Kürze
+++ Update, 17. August, 19:51 Uhr: Ergebnis - Lübeck vs. Dortmund 1:4
Nach der Pause trifft für Dortmund noch der eingewechselte Julian Duranville (62.) zum 4:1-Endstand. Für die Lübecker konnte sich zuvor Obinna Iloka (55.) in die Torschützenliste eintragen.
Externer Inhalt
+++ Update, 17. August, 18:47 Uhr: Halbzeit - Lübeck vs. Dortmund 0:3
Borussia Dortmund führt zur Pause des Spiels durch Treffer von Waldemar Anton (3.), Emre Can (31./Elfmeter) und Julian Brandt (45.+1) mit 3:0 gegen Phönix Lübeck.
+++ Update, 17. August, 17:00 Uhr: Die Aufstellungen
Phönix Lübeck: Leonhard - Bock, Ntika, Iloka, Adou - Obushnyi, Berger, Maiolo, Sadrifar - Kliti, Stöver.
Borussia Dortmund: Kobel - Süle, Anton, Schlotterbeck, Ryerson - Can, Groß - Sabitzer, Brandt, Bynoe-Gittens - Adeyemi.
Phönix Lübeck vs. Borussia Dortmund live im TV, Livestream und Liveticker: Datum, Uhrzeit, Anstoß
- Spiel: 1. FC Phönix Lübeck vs. Borussia Dortmund
- Wettbewerb: DFB-Pokal, 1. Runde
- Datum: 17. August 2024
- Uhrzeit: 18:00 Uhr
- Ort: Volksparkstadion (Hamburg)
Phönix Lübeck gegen Dortmund live: Läuft das Spiel im Free-TV?
Das Spiel wird nicht im Free-TV übertragen.
Phönix Lübeck vs. Borussia Dortmund live: Wo gibt es das Spiel im Pay-TV?
Falls ihr einen Pay-TV-Vertrag bei Sky habt, könnt ihr das Spiel dort sehen.
Lübeck vs. Borussia Dortmund live: Wer zeigt das Spiel im kostenlosen Livestream?
Das Spiel wird nicht im kostenlosen Livestream übertragen. Falls ihr einen Pay-TV-Vertrag bei Sky habt, empfangt ihr das Spiel auch bei Sky Go. Alternativ läuft es auch beim kostenpflichtigen Streamingdienst WOW TV.
DFB-Pokal 1. Runde heute hier kostenlos streamen: SSV Ulm - FC Bayern München
Phönix Lübeck fordert Borussia Dortmund live: Wo gibt es einen Liveticker?
Wie gewohnt auf ran.de oder in der ran-App (zum Download im Apple- und Android-Store).
Phönix Lübeck vs. Borussia Dortmund live im TV, Livestream und Liveticker: Übersicht zur Übertragung
- Paarung: 1. FC Phönix Lübeck vs. Borussia Dortmund
- Datum und Uhrzeit: 17. August, 18:00 Uhr
- Trainer: Christiano Adigo (Lübeck), Nuri Sahin (Dortmund)
- Free-TV: -
- Pay-TV: Sky
- Livestream: Joyn, Sky Go, WOW TV
- Liveticker: ran.de, ran-App