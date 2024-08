DFB-Pokal 2024/25 - Fünf Hottakes: Frühes Bayer-Aus und Saarbrücken 2.0

Anzeige

Deutschland startet in die neue Saison, am Wochenende stehen die ersten Partien im DFB-Pokal an. Kann der FC Bayern München seine Durststrecke beenden? Und wer wird das neue Saarbrücken? ran hat fünf Hottakes zur Pokalsaison.

Von Justin Kraft

Der DFB-Pokal geht in seine nächste Staffel. Jahr für Jahr bietet dieser Wettbewerb die mit Abstand größten und besten Überraschungen. In der abgelaufenen Saison standen mit dem 1. FC Saarbrücken, dem 1. FC Kaiserslautern und Fortuna Düsseldorf drei Teams im Halbfinale, die nicht in der Bundesliga spielen.

Rote Karte im Supercup: Wird Leverkusen-Star gesperrt?

Am Ende setzte sich Bayer 04 Leverkusen durch. Auch in der kommenden Saison wird es wohl wieder einige Favoritenstürze geben. Der FC Bayern scheiterte nun schon viermal in Serie daran, den Pokal nach München zu holen. In der vergangenen Saison war in Saarbrücken Schluss.

Und dann ist da noch die 2. Bundesliga, die Jahr für Jahr als die beste 2. Liga aller Zeiten verschrien wird – schafft es vielleicht jemand von den ehemaligen Bundesligisten, im Pokal so richtig durchzustarten?

ran hat fünf Hottakes zum DFB-Pokal – und verrät, wer 2025 den Pokal in den Berliner Nachthimmel heben wird.