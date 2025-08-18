DFB-Pokal
DFB-Pokal: Hammer-Los für Borussia Dortmund! Alle Spiele nach der Auslosung der 2. Runde im Überblick
- Aktualisiert: 31.08.2025
- 21:15 Uhr
Der DFB-Pokal ist in vollem Gange. ran zeigt die wichtigsten Infos zur Auslosung der 2. Runde am Sonntagabend.
Die 1. Runde im DFB-Pokal ist vorbei, die 2. Runde des Wettbewerbs steht an. Insgesamt werden 32 Mannschaften dabei sein. Am Sonntagabend wurde die 2. Runde ausgelost.
ran zeigt die wichtigsten Informationen zur Auslosung im DFB-Pokal.
Das Wichtigste in Kürze
Titelverteidiger VfB Stuttgart muss in der zweiten Runde des DFB-Pokals auswärts beim FSV Mainz 05 antreten. Das ergab die Auslosung durch Bundesliga-Rekordschiedsrichter Felix Brych am Sonntag.
Der einzige noch im Wettbewerb verbliebene Regionalligist FV Illertissen trifft auf den Zweitligisten 1. FC Magdeburg. Bereits in der ersten Runde hatte Illertissen einen Zweitligisten aus dem Wettbewerb geworfen – im Elfmeterschießen gegen den 1. FC Nürnberg.
Drittligist Energie Cottbus bekommt es im Ost-Duell mit RB Leipzig zu tun. Die Sachsen gewannen den Pokal 2022 und 2023. Meister und Rekordsieger Bayern München, der seit 2020 auf einen Pokalerfolg wartet, reist zum 1. FC Köln. Vorjahresfinalist Arminia Bielefeld gastiert bei Union Berlin, und Eintracht Frankfurt empfängt Borussia Dortmund.
Die zweite Runde ist für den 28. und 29. Oktober terminiert. An beiden Tagen werden jeweils acht Spiele ausgetragen. Das Finale steigt am 23. Mai im Berliner Olympiastadion.
+++ DFB-Pokal: Paarungen der 2. Runde im Überblick +++
FV Illertissen - 1. FC Magdeburg
Energie Cottbus - RB Leipzig
1. FC Union Berlin - Arminia Bielefeld
1. FC Heidenheim - Hamburger SV
Borussia Mönchengladbach - Karlsruher SC
Hertha BSC - SV Elversberg
SpVgg Greuther Fürth - 1. FC Kaiserslautern
Eintracht Frankfurt - Borussia Dortmund
SV Darmstadt 98 - FC Schalke 04
FC Augsburg - VfL Bochum
Fortuna Düsseldorf - SC Freiburg
SC Paderborn - Bayer Leverkusen
1. FSV Mainz 05 - VfB Stuttgart
VfL Wolfsburg - Holstein Kiel
1. FC Köln - FC Bayern München
FC St. Pauli - 1899 Hoffenheim
+++ Update, 31. August, 19:04 Uhr: Ex-Schiri Brych als Losfee +++
Als Losfee fungiert heute mit Dr. Felix Brych ein ehemaliger Bundesliga-Schiedsrichter. Er hat seine Laufbahn als Unparteiischer im Sommer 2025 beendet.
+++ Update, 31. August, 18:50 Uhr: Gleich geht es los +++
In wenigen Minuten beginnt im Fußballmuseum in Dortmund die Auslosung der 2. Runde im DFB-Pokal.
DFB-Pokal 2025/26: Wann ist die Auslosung der 2. Runde?
Die 2. Runde des DFB-Pokals wird am Sonntag, 31. August 2025, im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund ausgelost. Die Auslosung beginnt um 19:00 Uhr. Als Losfee fungiert Ex-Schiedsrichter Dr. Felix Brych.
DFB-Pokal heute live: Wird die Auslosung der 2. Runde im Free-TV übertragen?
Ja, die Ziehung wird im Free-TV in der ARD übertragen.
Wird die Auslosung der 2. Runde im Livestream übertragen?
Ja. Einen Livestream zur Auslosung der 2. Runde im DFB-Pokal wird es auf Joyn geben.
Gibt es zur Auslosung der 2. Runde auch einen Liveticker?
Ja. ran bildet die Auslosung der Paarungen auch im Ticker an.
DFB-Pokal live: Welche Teams sind in der 2. Runde mit dabei?
Insgesamt konnten sich 32 Teams für die 2. Runde des DFB-Pokals der Saison 2025/26 qualifizieren. Bei der Auslosung am 31. August wird es zwei Lostöpfe geben.
Die Lostöpfe der 2. Runde im DFB-Pokal:
Profitopf
- RB Leipzig
- Bayer 04 Leverkusen
- Hamburger SV
- SC Freiburg
- VfL Wolfsburg
- Eintracht Frankfurt
- Borussia Mönchengladbach
- FC St. Pauli
- 1. FC Köln
- FC Augsburg
- 1. FC Heidenheim
- TSG Hoffenheim
- 1. FC Magdeburg
- FC Schalke 04
- 1. FC Union Berlin
- Arminia Bielefeld
- VfL Bochum
- Darmstadt 98
- SC Paderborn
- 1. FC Kaiserslautern
- SV Elversberg
- Karlsruher SC
- Holstein Kiel
- SpVgg Greuther Fürth
- FSV Mainz 05
- Fortuna Düsseldorf
- Hertha BSC
- Borussia Dortmund
- VfB Stuttgart
- FC Bayern München
Amateurtopf
- Energie Cottbus
- FV Illertissen
DFB-Pokal heute: Wann werden die Spiele der 2. Runde ausgetragen?
Die Spiele der 2. Runde im DFB-Pokal werden am 28. und 29. Oktober 2025 ausgetragen.
DFB-Pokal 2025/26: Wann finden die weiteren Runden statt?
- Achtelfinale: 2. und 3. Dezember 2025
- Viertelfinale: 3. und 4. sowie 10. und 11. Februar 2026
- Halbfinale: 21. und 22. April 2026
- Finale: 23. Mai 2026