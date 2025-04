"Haben es verkackt": Bayer hadert nach Pokal-Blamage

Granit Xhaka geriet mit den eigenen Fans aneinander, gestenreich diskutierte der Anführer von Bayer Leverkusen vor dem Auswärtsblock mit den aufgebrachten Anhängern. Die Enttäuschung beim haushohen Favoriten war groß, nach der Blamage im DFB-Pokalhalbfinale bei Drittligist Arminia Bielefeld (1:2) haderte der Double-Gewinner vor allem mit sich selbst.

"Das war das mit Abstand schlechteste Spiel in dieser Saison. Wir haben eine Menge falsch gemacht. Wir haben es verkackt", sagte Nationalspieler Robert Andrich in der ARD deutlich. "Das war zu wenig. Das trifft uns alle, das geht nicht nur den Fans so - aber das passiert", befand auch Sport-Geschäftsführer Simon Rolfes.

Xabi Alonso zeigte sich am Sky-Mikrofon als fairer Verlierer, frustriert war der Trainer dennoch: "Alle sind enttäuscht. Ich muss Arminia Bielefeld gratulieren, sie haben besser gespielt. Wir sind enttäuscht. Das ist Fußball." Kapitän Lukas Hradecky habe einen Klassenunterschied nicht ausmachen können. Der Torhüter forderte, "diese Wut jetzt in die Bundesliga zu legen".

Die Meisterschaft bleibt die einzige Titelchance für Bayer, der Rückstand auf Tabellenführer Bayern München beträgt sechs Punkte. "Es ist nicht einfach, aber wir versuchen es", sagte Alonso: "Das ist unser Wettbewerb jetzt."