Anzeige

Der 1.FC Saarbrücken sorgt für die nächste faustdicke Überraschung im DFB-Pokal. Nach dem Karlsruher SC, Bayern München und Eintracht Frankfurt schlägt der Drittligist nun auch Borussia Mönchengladbach. ran hat die Reaktionen zur Pokal-Sensation.

Das Pokalmärchen des 1. FC Saarbrücken geht weiter. In einer regelrechten Schlammschlacht ringt Saarbrücken Gladbach in der dritten Minute der Nachspielzeit mit 2:1 nieder.

Der Drittligist steht zum zweiten Mal binnen von vier Jahren im Halbfinale des DFB-Pokals. 2020 ging dies mit 0:3 gegen Bayer Leverkusen verloren, diesmal ist der Gegner im Halbfinale der 1. FC Kaiserslautern.

ran hat die Stimmen zur Pokalsensation.

Kai Brünker (Siegtorschütze, 1. FC Saarbrücken) über den erkämpften Sieg (ZDF):

"Geisteskrank. 1. FC Saarbrücken? Pokal-Mannschaft. Wieder Halbfinale, das zweite Mal jetzt. F***, war das ein Kampf. Wir sind nur dem Ball hinterhergerannt. Wir hatten uns vorgenommen, mal Nadelstiche zu setzen. Dass dann ausgerechnet wieder in der 90-plus-Minute das Siegtor fällt. Das ist einfach Wahnsinn. Ich bin mega glücklich. Die ganze Mannschaft hat geackert. Es war sehr anstrengend. Gladbach hat das gut gemacht, auch für die Platzverhältnisse. Sie haben den Ball laufen lassen und wollten uns so den Stecker ziehen. Aber diese Mentalitätsmonster bei uns - ich bin absolut stolz auf jeden einzelnen."

....über Berlin-Sprechchöre nach dem Spiel und die Chance aufs Finale (ZDF):

"Wir stehen mit einem Bein in Berlin. Ich denke, das peilen wir jetzt auch an. Jetzt können wir sagen, wir wollen nach Berlin. Hammergeil, dass die Reise jetzt weiter geht."

Manuel Zeitz (1. FC Saarbrücken) über den erneuten Einzug ins Halbfinale nach vier Jahren (ZDF):

„Langsam wird's zur Gewohnheit (schmunzelt). Es ist unfassbar, was hier immer los ist. Hier in unserem eigenen Stadion so weit zu kommen, ist einfach surreal."

...über das Spiel (ZDF):

"Ehrlicherweise haben wir kein gutes Spiel gemacht. Gladbach hatte viele Chancen. Gerade in der ersten Halbzeit, wo sie den Sack schon zumachen können. Wir hatten das nötige Glück, das war uns im Vorfeld schon klar, dass wir das brauchen werden. Das hatten wir vor allem in der ersten Halbzeit. In der zweiten Halbzeit sind wir dann eigentlich gar nicht mehr nach vorne gekommen. Bis halt auf die Nachspielzeit ein Mal. Hat dann Gott sei Dank gereicht. Es war eigentlich kein gutes Pokalspiel, wir haben aber und trotzdem nie aufgegeben und an die eine Chance geglaubt."