Urs Fischer sucht mit Union Berlin einen Ausweg aus der Krise - und will sich beim Pokalspiel in Stuttgart am Dienstag auch persönlich wieder Luft verschaffen.

Die Krise von Köpenick geht an Urs Fischer nicht spurlos vorbei. Den krachenden Absturz nach Jahren des Aufstiegs mit Union Berlin nimmt der Trainer gedanklich sogar mit nach Hause.

"Natürlich beschäftigt das einen, es soll einen aber auch beschäftigen. Weil es eine außergewöhnliche Situation ist, die wir so in den letzten Jahren nicht erlebt haben", sagte der Trainer, der händeringend einen Ausweg aus der größten Krise seiner Amtszeit in Berlin sucht - falls es dafür nicht bald zu spät ist.

Denn nach zehn Pflichtspielniederlagen in Folge steht der lange unantastbare Erfolgscoach unter Druck, seit über zwei Monaten haben die Köpenicker nur verloren.

Im Pokalspiel beim VfB Stuttgart am Dienstag (18 Uhr im Liveticker auf ran.de) soll es endlich wieder mit einem Sieg klappen - auch wenn "das Selbstvertrauen natürlich nicht so groß ist", wie Fischer sagte. Unterstützung kommt in diesen dunklen Tagen vom kommenden Gegner.

"Union ist weiterhin eine sehr gute Mannschaft. Sie sind jetzt in einen Negativ-Strudel geraten", sagte Amtskollege Sebastian Hoeneß vor der Zweitrundenpartie: "Ich sehe da viel Stabilität, ich sehe weiterhin den richtigen Trainer am Werk."