Anzeige Im Achtelfinale des DFB-Pokals steht für Borussia Dortmund das Auswärtsspiel beim VfB Stuttgart an. So seht ihr die Partie live im Free-TV sowie Livestream und verfolgt sie im Liveticker. VfB Stuttgart - BVB: Keine Tore zur Pause Der VfB Stuttgart und Borussia Dortmund verabschieden sich mit einem torlosen 0:0 in die Kabine. Die Gastgeber sind die dominante Mannschaft und hatten auch die besseren Chancen auf ihrer Seite: Millots Kopfball wurde von Kobel im letzten Moment zur Ecke geklärt (24.), Undav verpasste nach Flanke von Mittelstädt nur knapp (41.) und war wenige Augenblicke später nach Ballgewinn gegen Bynoe-Gittens zu eigensinnig und spielte nicht die besser postierten Guirassy und Millot an (43.). Der BVB hingegen ist über weite Strecken nur mit der eigenen Defensive beschäftigt, Kapitän Can rückte von Beginn an in die Fünferkette. Herausgespielte Chancen gab es bei den Schwarz-Gelben kaum, den einzig nennenswerten Abschluss setzte Sabitzer aus rund 18 Metern an die Latte (20.). Mal sehen, ob die Borussia nach dem Seitenwechsel mutiger wird und die eigene Offensive forciert.

Anzeige

VfB Stuttgart - BVB: Die Aufstellungen Die Aufstellungen der beiden Mannschaften sind da. So beginnen die Gastgeber im Achtelfinale gegen den BVB.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Und auf diese Startelf setzt Dortmunds Trainer Edin Terzic.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

VfB Stuttgart - BVB: DFB-Pokal heute live im Free-TV, kostenlosen Livestream und Liveticker Nachdem mit dem FC Bayern München und RB Leipzig sowohl der Rekordsieger als auch der Titelverteidiger im DFB-Pokal überraschend früh rausgeflogen sind, hofft Borussia Dortmund nun auf den Titel. Der Bundesligist trifft im Achtelfinale auswärts auf die in der laufenden Saison bislang sehr starken Stuttgarter und hofft dabei auf den Einzug unter die letzten acht Teams. Der VfB hat als aktueller Tabellendritter aber natürlich einen richtig guten Lauf, am zurückliegenden Wochenende schlug die Elf von Trainer Sebastian Hoeneß in der Bundesliga Werder Bremen mit 2:0. Dabei erzielte Serhou Guirassy per Elfmeter bereits seinen 16. Saisontreffer. Dortmund kam zuletzt in der Bundesliga zu einem 1:1-Unentschieden bei Tabellenführer Bayer Leverkusen. Julian Ryerson brachte den BVB bereits in der fünften Minute in Führung, doch diese hielt nur bis zur 79. Minute, als Victor Boniface für die Werkself noch ausglich.

Anzeige

Das Wichtigste zum DFB-Pokal in Kürze Spielplan 2023/24

Torjäger 2023/24

Vor nicht einmal einem Monat, am 11. November, gab es zuletzt das Duell zwischen dem VfB und dem BVB. Im Rahmen des elften Bundesliga-Spieltages gewannen die Schwaben zuhause mit 2:1 gegen den BVB. Deniz Undav und Toptorjäger Guirassy sorgten für die VfB-Treffer, für Dortmund traf Niclas Füllkrug in der 36. Minute zur zwischenzeitlichen Führung. Am Mittwochabend hat die Borussia nun an selber Stelle die Chance zur Revanche.

Anzeige VfB Stuttgart vs. Borussia Dortmund heute live: Datum, Uhrzeit, Anstoß - Infos zum DFB-Pokalspiel Paarung: VfB Stuttgart - Borussia Dortmund

Wettbewerb: DFB-Pokal 2023/24, Achtelfinale

Datum: Mittwoch, 6. Dezember 2023

Uhrzeit: 20:45 Uhr

Austragungsort: MHPArena (Stuttgart)

VfB Stuttgart empfängt den BVB live: Wird der DFB-Pokal heute im Free-TV übertragen? Ja, insgesamt 15 Spiele der Saison 23/24 laufen im frei empfangbaren Fernsehen. Dazu zählt auch das Duell des VfB mit dem BVB, das vom ZDF gezeigt wird. Die Übertragung startet 30 Minuten vor Anpfiff um 20.15 Uhr.

VfB Stuttgart gegen Dortmund heute live: Gibt es eine Übertragung im Pay-TV? Ja, gibt es. Sky zeichnet dafür verantwortlich. Um den Sender zu empfangen, müsst ihr zuvor einen Pay-TV-Vertrag abschließen.

VfB gegen BVB live: Wo läuft der DFB-Pokal heute im Livestream? Habt ihr einen Pay-TV-Vertrag bei Sky, seht ihr den DFB-Pokal auch via Sky Go. Alternativ könnt ihr auch ein Abo bei WOW TV besorgen und die Partie dort verfolgen. Kostenfrei läuft Stuttgart gegen Dortmund allerdings auf der Website der ZDF-Mediathek sowie in der entsprechenden App. DFB-Pokal im Liveticker: VfB Stuttgart gegen Borussia Dortmund

Anzeige

Anzeige

Stuttgart im DFB-Pokal gegen Dortmund heute live: Wo gibt es Liveticker zum Achtelfinale? Entweder auf ran.de oder in der ran-App (zum Download im Apple- und Android-Store). Wollt ihr über alle Spiele, die zeitgleich stattfinden, auf dem Laufenden bleiben, legen wir euch unsere Live-Konferenz zum DFB-Pokal ans Herz.

VfB Stuttgart vs. Borussia Dortmund heute live: Wo gibt es Highlights und einen Audiostream zum DFB-Pokal? Highlights findet ihr bei Sky, beim ZDF-Sportstudio und auf der Seite der ARD-Sportschau. Letztere stellt auch einen Audiostream bereit.

Anzeige

Anzeige