Update, 29.10., 23:45 Uhr: Wolfsburg wirft Dortmund aus Pokal

Der VfL Wolfsburg schmeißt den BVB dank eines Last-Minute-Treffers in der Verlängerung aus dem DFB-Pokal! In der regulären Spielzeit hatten die Gäste durch Beier die beste Chance, doch der Neuzugang scheiterte am Pfosten (14.). Wolfsburg steigerte sich mit der Zeit, sodass sich beide Teams in einem eher unterdurchschnittlichen Spiel auf Augenhöhe begegneten. Schwarz-Gelb hatte noch eine gute Chance durch Guirassy per Kopf, doch Grabara parierte (65.). Am Ende wirkte der VfL auch durch personelle Wechsel frischer und die Verlängerung kippte eher in Richtung der Gastgeber - Wind belohnte den beharrlichen VfL mit seinem Linksschuss in der 116. Spielminute! Beim verletzungsgeplagten BVB verschärft sich mit dem Pokal-Aus und der dritten Niederlage in Folge die Krise und der Druck auf Coach Nuri Sahin wächst. Danke fürs Mitlesen und einen schönen Abend noch!