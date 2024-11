Der Abwehrroutinier verließ den BVB nach der vergangenen Saison in Richtung Rom. Fakt ist, dass Hummels als Anführer immer den Mund aufmachte, den Finger in die Wunde legte und sein Wort in der Kabine Gewicht hatte.

BVB: Mitleid mit Emre Can?

Auch, weil Emre Can die Rolle des Kapitäns nicht gut genug ausführt. Wie es in dem Bericht heißt, ist Can in der Kabine zwar beliebt, allerdings sorgt seine Situation bei manchen Mitspielern inzwischen sogar angeblich für Mitleid. So sollen zuletzt intern Szenen gezeigt worden sein, bei denen er nicht gut aussah, seine Fehler aber einräumte.

Wie es weiter heißt, soll die Mannschaft in dem Zusammenhang anzweifeln, dass Julian Brandt als Vize-Kapitän einspringen könne, um die Anführer-Rolle zu übernehmen und voranzugehen. Laut "Sport Bild" sei das auch an der Führungsetage nicht spurlos vorbeigegangen sein. Demnach sei der BVB gar "gesprächsbereit" sollte nach der laufenden Saison ein Angebot für Brandt einflattern.

Hinzu kommt die Situation um Donyell Malen, der schon im vergangenen Sommer den Klub verlassen wollte, mit seinem alten Management aber kein passendes Angebot bekam.

Der 25-Jährige hat sich deshalb von der Agentur "SEG" getrennt, weg will er angeblich immer noch. Laut "Sport Bild" wolle er noch in der laufenden Saison einen Wechsel anstreben.

Neben Can, Malen und Brandt stehen nach Angaben der "Sport Bild" auch Marcel Sabitzer und Niklas Süle auf einer möglichen Streichliste. Während Sabitzer für seine Kritik an seiner Positionierung intern einen Rüffel erhalten habe und aktuell angeschlagen in einer Formkrise steckt, fällt Süle trotz einer guten Vorbereitung langfristig mit einer Sprunggelenksverletzung aus. Er sei überaus irrtiert gewesen, dass er bis dato lediglich Ergä#nzungsspieler unter Nuri Sahin war.