In der 2. Runde des DFB-Pokals trifft Borussia Dortmund auswärts auf den VfL Wolfsburg. So verfolgt Ihr das Duell heute im Free-TV, Livestream und Liveticker.

Update, 29.10., 22:45 Uhr: Dortmund muss in die Verlängerung

Borussia Dortmund und der VfL Wolfsburg müssen im DFB-Pokal in die Verlängerung. Maxi Beier ließ in der ersten Halbzeit die beste Dortmunder Gelegenheit aus. Später hatte Felix Nmecha Glück, dass er bei einem Tritt mit offener Sohle gegen den Wolfsburger Patrick Wimmer nicht vom Platz flog. Wolfsburg brachte insgesamt nur sieben Schüsse bei 35 Prozent Ballbesitz in der regulären Spielzeit zustande. Mit einem torlosen Remis geht es in die Verlängerung