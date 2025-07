Ganz bitterer Start für die deutsche Frauen-Fußballnationalmannschaft in die EM! Beim Auftaktspiel gegen Polen muss Giulia Gwinn früh verletzt ausgewechselt werden.

Große Sorgen bei den DFB-Frauen: Kapitänin Giulia Gwinn musste beim EM-Auftaktspiel (hier im kostenlosen Livestream via Joyn) gegen Polen bereits in der 40. Minute ausgewechselt werden. Für sie kam Carlotta Wamser.

Die Starspielerin vom FC Bayern München blieb bei einer Grätsche unglücklich im Rasen hängen und verdrehte sich das linke Knie. Die 26-Jährige versuchte nach einer Behandlungspause zurückzukommen, musste aber dann erneut abbrechen. Unter Tränen verließ sie das Feld.

"Nach unserem Kreis waren wir alle noch einmal in der Kabine und haben Giulia in den Arm genommen", berichtete Bundestrainer Christian Wücken nach dem Sieg gegen Polen in der "ARD": "Morgen gibt es ein MRT. Das Knie ist betroffen. Wir drücken alle die Daumen, dass es vielleicht doch nicht so schlimm ist."