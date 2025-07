Deutschland startet gegen Polen in die Frauen-EM. ran zeigt euch, wer alles dabei, wann es losgeht und wie ihr den Wettbewerb live verfolgen könnt.

Anzeige

Anzeige

Update, 4. Juli, 23:05 Uhr: Deutschland schlägt Polen Das war der EM-Auftakt für die deutsche Nationalmannschaft! Mit diesem 2:0 gegen Polen ist der Start in dieses Turnier geglückt für Deutschland, auch wenn sicherlich nicht alles so war, wie es sich Christian Wück vorgestellt hat. Denn in Durchgang eins tat sich sein Team durchaus schwer gegen die kompaktgestandenen Polinnen. Frauen-EM: Noten der DFB-Frauen vs. Polen

Frauen-EM: Netzreaktionen zu Deutschlands Auftaktsieg Diese setzten selbst hier und da Akzente nach vorne, konnten aber die Chancen nicht nutzen. Bitter war für die DFB-Damen zudem der frühe Ausfall von Giulia Gwinn, die mit einer Knieverletzung noch vor der Pause vom Feld musste. So wurde Deutschland erst nach der Pause stärker und konnte durch Brands Traumtor verdient in Front gehen. Daraufhin war der polnische Wille etwas gebrochen, wodurch Schüller das 2:0 erzielten konnte. Die EM-Premiere der Polinnen war zwar ohne Punkte, dennoch zeigten diese in vielen Ansätzen, was möglich ist. Deutschland kann auf diesen Erfolg aufbauen, auch wenn die etwas durchwachsene erste Halbzeit aufgearbeitet werden muss. Deutschland trifft am Dienstag auf Dänemark, während Polen gegen Schweden ranmuss.

Anzeige

Anzeige

Update, 4. Juli, 21:50 Uhr: DFB-Frauen gegen Polen torlos - Schock um Gwinn Das waren die ersten 45 Minuten im EM-Auftaktspiel der DFB-Elf gegen Polen. Mit einem torlosen 0:0 geht es in die Kabinen. Das deutsche Team brauchte einige Minuten, um in dieser Partie gegen griffige Polinnen anzukommen. Auch wenn die großen Torchancen weitgehend gefehlt haben, hat der Einsatz bei den deutschen Frauen über große Strecken gepasst. Es fehlte allerdings an der Genauigkeit rund um die Box der Polinnen. Diese lauerten selbst auf Entlastungsangriffe, welches es gelegentlich auch gab. Pajor und Padilla-Bidas hatten jeweils gute Gelegenheiten, um ihre Farben in Führung zu bringen. Für Deutschland hätte Schüller kurz vor der Halbzeit das 1:0 erzielen müssen. Bitter für die Wück-Elf war zudem der frühzeitige Ausfall von Kapitänin Gwinn, die sich am Knie verletzt hat. So geht es mit einer Menge Spannung gleich in Durchgang zwei!

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Update, 4. Juli, 19:50 Uhr: Deutschland-Aufstellung vs. Polen da Deutschland: Berger - Gwinn, Minge, Knaak, Linder - Nüsken, Senß - Brand, Dallmann, Bühl - Schüller Deutschland startet in die Frauen-EM 2025. Der Kader von Bundestrainer Christian Wück bekommt es am ersten Spieltag der Gruppe C. mit Polen zu tun. Frauen-EM 2025: Deutschland vs. Polen im kostenlosen Livestream Vor dem großen Turnier in der Schweiz zeigte sich das DFB-Team in herausragender Form. Die letzten beiden Tests in der Nations League wurden mit Bravour bestanden. Gegen die Niederlande gewann Deutschland mit 4:0, gegen Österreich sogar 6:0.

Auftaktspiel der DFB-Frauen bei der EM kostenlos und live streamen HIER KOSTENLOS STREAMEN: Deutschland vs. Polen Alle Spiele der Frauen-EM live im kostenlosen Joyn-Livestream.

Schafft es die deutsche Frauennationalmannschaft, diese Form über das gesamte Turnier zu halten, zählen sie gewohnt zu den Favoritinnen. Es wäre der neunte EM-Titel der Verbandsgeschichte.

So verfolgt ihr das Spiel zwischen Deutschland und Polen bei der Frauen-EM live im Free-TV, Livestream und im Liveticker.

Anzeige

Anzeige

Deutschland vs. Polen heute live: Wann ist Anstoß bei der Frauen-EM 2025? Spiel: Deutschland vs. Polen

Wettbewerb: Frauen-EM 2025, Gruppe C, 1. Spieltag

Datum: 04. Juli 2025

Uhrzeit: 21:00 Uhr

Austragungsort: Kybunpark (St. Gallen)

Läuft das erste DFB-Spiel der Frauen-EM im Free-TV? Die ARD und ZDF teilen sich die Übertragungsrechte für das gesamte Turnier. Deutschland gegen Polen wird bei der ARD und somit im Free-TV gezeigt. Die Übertragung beginnt um 20:15 Uhr.

Anzeige

Anzeige

Deutschland vs. Polen: Gibt es einen kostenlosen Livestream? Wie alle 31 Spiele der Frauen-EM 2025 wird auch Deutschland gegen Polen im kostenlosen Livestream auf Joyn gezeigt.

Frauen-EM heute live: Wo gibt's einen Liveticker zum Spiel Deutschland gegen Polen? Entweder auf ran.de oder in der ran-App (zum Download im Apple- und Android-Store).

Anzeige

Deutschland vs. Polen live: Übersicht zum Spiel bei der Frauen-EM Paarung: Deutschland vs. Polen

Datum und Uhrzeit: 04. Juli 2025, 21:00 Uhr

Trainer: Christian Wück (Deutschland), Nina Patalon (Polen)

Free-TV: ARD

Livestream: Joyn

Liveticker: ran.de, ran-App