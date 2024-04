Anzeige

Ajax Amsterdam befindet sich am Tiefpunkt, am Sonntag setzte es eine 0:6-Demütigung bei Feyenoord Rotterdam. Nach der Rückkehr in die Hauptstadt warteten die Fans am Stadion.

Die historisch schlechte Saison von Ajax Amsterdam hat am Sonntag ein weiteres trauriges Kapitel bekommen. Der niederländische Rekordmeister verlor am 29. Spieltag der Eredivisie beim Erzrivalen Feyenoord Rotterdam krachend mit 0:6 (0:3) und kassierte die höchste Ligapleite seiner Vereinsgeschichte.

Nach der Rückkehr der Mannschaft nach Amsterdam wurde der Mannschaftsbus an der Johan-Cruyff-Arena von enttäuschten und wütenden Ultras empfangen. Medienberichten zufolge forderten rund 100 Anhänger eine Aussprache. Offenbar ging aber alles friedlich und gewaltfrei zu.

"Das war nicht enttäuschend, das war schlecht. Feyenoord war an allen Fronten das bessere Team, physisch, Tempo, spielerisch", sagte Trainer John van't Schip nach der Schmach von Rotterdam bei "ESPN" und stellte klar: "Wir waren keinen Moment im Spiel, haben mit individuellen Fehlern allein vier Tore hergeschenkt. Das war mehr als beschämend."

Ajax-Kapitän Steven Bergwijn sprach von einem "schmerzhaften Tag für alle Ajax-Spieler. Wir haben unsere Fans zu 100 Prozent im Stich gelassen."

Wettbewerbsübergreifend kassierte Ajax bereits die 14. Saisonniederlage und stellte damit einen weiteren Vereins-Negativrekord ein. Nur in den Saisons 1999/2000 und 1964/65 verlor der Klub ebenso häufig. In der Eredivisie steht Ajax fünf Spieltage vor dem Ende nur auf Platz sechs, 33 (!) Punkte hinter dem designierten Meister PSV Eindhoven.