Im ohrenbetäubenden Lärm des Sükrü-Saracoglu-Stadions war Kerem Aktürkoglu (34.) mit einem umstrittenen Foulelfmeter der Matchwinner für Fener. Pech für Stuttgart: Als Nationalspieler Angelo Stiller im gegnerischen Strafraum zu Fall kam, griff der VAR ein und der Elfmeterpfiff wurde annulliert (68.). Stiller hatte Gegenspieler Edson Álvarez wohl zuerst getroffen.

Der VfB Stuttgart hat sich im Istanbuler Hexenkessel abkochen lassen und nach einem wahren Elfmeter-Drama die nächste Niederlage in der Europa League kassiert. Der DFB-Pokalsieger unterlag dem türkischen Vizemeister Fenerbahce in einem hitzigen Duell 0:1 (0:1) und verliert die Spitzenränge mit drei Punkten aus drei Spielen so langsam aus den Augen.

Am 3. Spieltag der Europa League gastiert der VfB Stuttgart bei Fenerbahce Istanbul. Wer überträgt das Spiel? Und wo gibt's einen Ticker? ran hat alle Infos zusammengefasst.

Fenerbahçe Istanbul führt nach unruhigen 45 Minuten mit 1:0 gegen den VfB Stuttgart! Die Schwaben erwischten den besseren Start und kontrollierten die Anfangsphase ohne dabei zwingend zu werden. Das machten die Hausherren besser und verzeichneten vor allem durch schnelle Gegenstöße mehr Abschlüsse. Zum Torerfolg musste trotzdem ein zumindest umstrittener Elfmeter, bei dem sich Stiller allerdings nicht besonders clever anstellt, her. Aktürkoğlu ließ sich nicht zwei Mal bitten und verwandelte sicher. Die türkischen Fans verabschiedeten die Teams trotz Führung mit einem lautstarken Pfeifkonzert in die Kabinen, das galt wohl Schiedsrichter Kehlet der bei vielen kleineren Entscheidungen im Fokus der Fans und Fener-Spieler stand.

Update, 23.10., 18:00 Uhr: VfB-Aufstellung da

Stuttgart: Nübel - Jaquez, Chabot, Hendriks - Assignon, Karazor, Stiller, Mittelstädt, Bouanani, El Khannouss - Tiago Tomas

Istanbul: Ederson - Nelson Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown - Ed. Alvarez, Yüksek, Asensio - Nene, En-Nesyri, Aktürkoglu

Auf den VfB Stuttgart wartet am dritten Ligaphasen-Spieltag der Europa League eine ganz schwierige Aufgabe. Die Schwaben müssen nach Istanbul reisen und im Sükrü Saracoglu Stadium bestehen.

Die Mannschaft von Trainer Sebastian Hoeneß hat im Wettbewerb mit dem 2:1-Heimerfolg gegen Celta Vigo eigentlich einen Start nach Maß erwischt.

Eine Woche später erwischten die Schwaben aber beim FC Basel einen absolut gebrauchten Tag. Der Bundesligisten gab gegen das Team aus der Schweiz 29 Schüsse ab, erzielte aber keinen einzigen Treffer. Ermedin Demirovic vergab unter anderem einen Elfmeter, weshalb am Ende eine unbefriedigende 0:2-Pleite auf dem Tableau stand.

Apropos Demirovic: Der Mittelstürmer, der sich abgesehen von der Basel-Partie bislang sehr treffsicher gezeigt hat, wird dem VfB monatelang fehlen und damit auch in Istanbul nicht zur Verfügung stehen. Immerhin kehrt dafür Deniz Undav zurück und soll für Torgefahr sorgen.

In der Bundesliga lief es für die Schwaben zuletzt gut, was Rang vier in der Tabelle widerspiegelt. Gegner Fenerbahce rangiert in der türkischen Süper Lig ebenfalls an der vierten Position, was jedoch nicht ganz zufriedenstellend ist.

In der Europa League gab es für die Türken nach einem 1:3 in Zagreb einen 2:1-Heimsieg gegen Nizza, womit Fenerbahce in der Tabelle auf Platz 20 und damit knapp vor dem VfB rangiert.

Die Ausgangslage vor der Partie ist völlig offen. ran hat alle Informationen zum Match zusammengefasst.