In Europas Top-Ligen ist das Sommer-Transferfenster seit einiger Zeit geschlossen. Wir blicken nun auf die wichtigsten internationalen Transfers und Gerüchte für den Januar 2026. ran fasst die internationalen Gerüchte und fixen Deals zusammen.

- Anzeige -

- Anzeige -

+++ 08. Dezember, 07:33 Uhr: Nach Abrechnung: Wechsel von Mo Salah wird wahrscheinlicher +++ Gerüchte um einen Wechsel von Mo Salah gibt es schon länger. Wie der englische "Telegraph" zuletzt berichtete, will die saudische Liga im Sommer alles unternehmen, um den Superstar des FC Liverpool zu verpflichten. Das könnte nun deutlich einfacher werden, denn der Ägypter hat sich mit dem FC Liverpool mehr oder weniger überworfen. Der Stürmerstar hatte am Wochenende scharfe Kritik an den Reds und an Trainer Arne Slot geübt. Er fühle sich "unter den Bus geworfen", erklärte er. "Jetzt sitze ich auf der Bank und weiß nicht warum", sagte der Offensivstar. Vom Verein fühle er sich "fallen gelassen". Es sei "ganz klar, dass jemand wollte, dass ich die ganze Schuld auf mich nehme". Was einen Transfer weiter vereinfacht: Auch Liverpool dürfte nun wohl nicht mehr abgeneigt sein. Salahs Vertrag läuft bis 2027. Wie die "Sport Bild" berichtet, könnte der Klub noch gute 70 Millionen Euro einnehmen. Interesse aus Saudi-Arabien gibt es zudem schon länger.

- Anzeige -

- Anzeige -

+++ 05. Dezember, 13:10 Uhr: Mo Salah vor Wechsel nach Saudi-Arabien? +++ Mohamed Salah und die Saudi Pro League - führen die Wege im kommenden Sommer doch noch zusammen? Wie der englische "Telegraph" berichtet, will die saudische Liga im Sommer alles unternehmen, um den Superstar des FC Liverpool zu verpflichten. Demnach will die Liga ein Mega-Paket sowohl für die "Reds" als auch für den Ägypter schnüren, gewaltige Ablöse sowie fürstliches Gehalt inklusive. Schon 2023 stand Salah dem Vernehmen nach kurz vor einem Wechsel in die Wüste, entschied sich letztlich aber doch für einen Verbleib in Liverpool. Der aktuelle Vertrag des 33-Jährigen läuft 2027 aus, der kommende Sommer wäre also die letzte realistische Möglichkeit für den Klub, eine Ablösesumme zu bekommen - und die dürfte im Falle von Saudi-Arabien tatsächlich hoch ausfallen. Salah saß in Liverpool zuletzt auf der Bank, nachdem er mit schwachen Leistungen in den Spielen zuvor zu einem Gesicht der sportlichen Krise des Klubs geworden war. In Saudi-Arabien soll Salah das neue Aushängeschild werden, da sich die Karriere von Superstar Cristiano Ronaldo dem Ende zuneigt.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

+++ 28. November, 18:21 Uhr: Real Madrid trifft offenbar Entscheidung bei Liverpool-Star +++ Laut einem Bericht von "The Athletic" hat Real Madrid Abstand von einer Verpflichtung des Liverpool-Innenverteidigers Ibrahima Konate genommen. Lange Zeit galt der Ex-Leipziger als Wunsch-Lösung der Königlichen im Sommer. Der Vertrag des 26-Jährigen läuft 2026 aus und die "Reds" verhandeln mit dem Franzosen über eine mögliche Verlängerung. Madrid wird ihnen dabei wohl keine Konkurrenz mehr machen. Interesse wurde auch dem FC Bayern München bereits nachgesagt. Die Spanier konzentrieren sich demnach auf andere Namen, um Antonio Rüdiger und David Alaba sportlich zu ersetzen. Konkret geht es dabei um Dayot Upamecano vom FC Bayern, Jacobo Ramon von Como 1907 und die beiden Talente Diego Aguado und Joan Martínez aus der eigenen Jugend.

+++ 23. November, 22:00 Uhr: AS Rom heißt auf United-Duo +++ Manchester United könnte im Winter gleich zwei Personalien von seiner Problem-Liste streichen. Sowohl bei Jadon Sancho als auch bei Joshua Zirkzee deutet sich Bewegung an. Und in beiden Fällen führt die Spur nach Italien. Wie "Tuttomercato" berichtet, beschäftigt sich der AS Rom intensiv mit einer Verpflichtung von Zirkzee. Die Italiener würden den Stürmer zunächst ausleihen. Bei einer Champions-League-Qualifikation am Saisonende würde eine vereinbarte Kaufoption automatisch zur Pflicht. United wäre den Angreifer damit sicher los. Auch bei Sancho könnte sich eine Tür öffnen. Der ehemalige Dortmunder ist aktuell an Aston Villa verliehen, kommt dort aber kaum zum Zug. Noch kein einziger Startelf-Einsatz bislang, seine Leistungen blieben deutlich hinter den Erwartungen zurück. Hier ist allerdings Eile geboten. Sanchos Vertrag bei United läuft im Sommer aus. Wenn die Red Devils noch eine Ablöse sehen wollen, bleibt nur das Winter-Transferfenster. Und genau da kommt erneut die Roma ins Spiel. Der Klub aus der Hauptstadt wollte Sancho bereits im Sommer verpflichten, damals entschied sich der Offensivspieler jedoch für Villa. Angesichts seiner schwierigen Situation in Birmingham könnte die Roma nun plötzlich eine attraktive Option sein. United hofft jedenfalls auf einen doppelten Befreiungsschlag.

- Anzeige -

+++ 19. November, 21:10 Uhr: Macht Granit Xhaka schon die Sunderland-Biege? +++ Erst im Sommer wechselte Granit Xhaka von Bayer Leverkusen zum Premier-League-Aufsteiger AFC Sunderland. Nun könnte aber schon im Winter ein weiterer Wechsel des Schweizers ins Haus stehen. Denn wie die italienische "Tuttosport" berichtet, soll Champions-League-Teilnehmer Juventus Turin an einer Verpflichtung des 33-Jährigen interessiert sein. Bei Juventus soll Xhaka das Mittelfeldduo Khephren Thuram und Manuel Locatelli entlasten. Pikant: Zumindest laut "Tuttosport" soll Xhaka einem Wechsel nicht abgeneigt sein. Torstopp-Ansage an Robert Lewandowski soll FC Bayern wohl Millionen gekostet haben Ganz anders klingt das wiederum in der englischen Presse. Laut "Sky Sport News" sei Xhaka bei seinem derzeitigen Klub "sehr glücklich". Und auch Sunderland selbst habe kein Interesse an einem Xhaka-Verkauf. Bei den "Black Cats" steht Xhaka noch bis 2028 unter Vertrag. Im Sommer ließ sich Sunderland den Transfer gut 20 Millionen Euro Ablöse kosten. Und tatsächlich ist Xhaka bei seinem Team gesetzt: Er spielte bislang jede Minute für Sunderland und hat großen Anteil am derzeitigen sensationellen vierten Platz des Liga-Rückkehrers.

- Anzeige -

+++ 11. November, 11:15 Uhr: Niclas Füllkrug erhält wohl Freigabe von West Ham - Bundesliga-Comeback? +++ Niclas Füllkrug könnte wohl schon bald wieder in der Bundesliga auflaufen. Laut "Sky" hat der 32-Jährige die Freigabe von seinem Klub West Ham United erhalten und darf sich nach einem neuen Verein umsehen. Demnach seien aktuell vor allem zwei Bundesligisten am Mittelstürmer interessiert: der FC Augsburg und der VfL Wolfsburg. Beide Vereine befinden sich aktuell in einer sportlichen Krise und könnten Füllkrugs Qualitäten gut gebrauchen. Für Augsburg spräche, dass Füllkrug wohl ein sehr gutes Verhältnis zu Sandro Wagner hat. Der FCA-Cheftrainer war zuvor Assistent von Julian Nagelsmann beim DFB-Team. Für Wolfsburg spricht das finanzielle Argument: Schließlich zahlte West Ham vor zwei Jahren immerhin 27 Millionen Euro Ablöse an Borussia Dortmund. Bei den "Wölfen" müsste Füllkrug wohl auch weniger Gehaltseinbußen hinnehmen. Der Ex-Werderaner erlebt in London eine Zeit zum Vergessen: Immer wieder wurde er von Verletzungen ausgebremst, konnte sich auch deshalb nie wirklich durchsetzen. Zurzeit fällt er mit einem Muskelbündelriss aus. Berater Thorsten Wirth hatte zuletzt im "TOMorrow Business Podcast" die Wechselgedanken des Deutschen öffentlich gemacht: "Das muss immer im Zusammenspiel mit dem Verein passieren, aber ich glaube, es kann schon Sinn machen, dass man da was verändert." "Rückblickend muss man sagen, der Transfer hat nicht funktioniert. Da müssen wir nichts schönreden", fällt das Fazit des Beraters eindeutig aus. Auch Julian Nagelsmann nahm seine Nationalspieler in die Pflicht und betonte, dass mangelnde Spielzeit ein K.-o.-Kriterium für den WM-Kader sei. In der Bundesliga könnte Füllkrug diese wieder bekommen.

- Anzeige -