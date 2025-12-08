- Anzeige -
Bundesliga: Pierre Littbarski schwärmt von Said El Mala - "Wenn er so weitermacht, fährt er mit zur WM"

  • Aktualisiert: 08.12.2025
  • 08:24 Uhr
  • SID

Said El Mala zählt zu den Shootingstars der Bundesliga und der deutschen Nationalmannschaft. So sieht das auch Pierre Littbarski. Die FC-Legende traut dem Kölner Youngster sogar die Teilnahme an der Weltmeisterschaft 2026 zu.

Pierre Littbarski sieht beim Kölner Shootingstar Said El Mala die nötige Demut für den Weg zum Topspieler.

"Der Junge macht das gut, also der hat Bodenhaftung, und das gefällt mir gut. Und wenn ihm nicht irgendjemand einen Frosch in den Kopf setzt, dann arbeitet er sich da gut durch", sagte der Weltmeister von 1990 und Suzuki-Markenbotschafter bei einem Termin in Köln: "Wenn er so weitermacht, dann fährt er auch mit zur WM."

Littbarski: Keine Angst vor Vereinswechsel von El Mala

Der 19-Jährige steht in dieser Saison bereits bei sechs Bundesligatoren für den 1. FC Köln. Am Samstag traf er gegen den FC St. Pauli (1:1) nach einem Sprint über den halben Platz.

"Der Junge will lernen, und er hat ja jetzt schon den Schritt zum Stammspieler gemacht, hält kräftemäßig durch, kann 90 Minuten spielen und ist in der Mannschaft akzeptiert", lobte die Kölner Ikone Littbarski.

Dass El Mala den FC zeitig verlassen könnte, ist für Littbarski kein Beinbruch. "Keine Angst haben, habt doch Spaß und guckt dem Jungen zu. Und am Ende der Saison werden wir dann irgendwie sehen", sagte Littbarski, der mit einigen Angeboten für El Mala rechnet: "Na klar wird der ein oder andere Verein mit viel Geld um die Ecke kommen."

