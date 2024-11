Der marokkanische Nationalmannschafts-Kapitän Hakim Ziyech begrüßt die Angriffe auf israelische Fußball-Fans in Amsterdam auf seinen Social-Media-Kanälen und sorgt somit für einen Eklat.

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag kam es in der niederländischen Hauptstadt Amsterdam zu hässlichen Szenen rund um das Spiel in der UEFA Europa League zwischen Ajax Amsterdam und dem israelischen Klub Maccabi Tel-Aviv (5:0).

Antisemitisch motivierte Angriffe auf Fans aus Israel überschatteten die Partie in Amsterdam. Fünf Personen wurden dabei laut Angaben der niederländischen Polizei verletzt, es gab 62 Festnahmen.

Dick Schoof, Ministerpräsident der Niederlande, sprach von "völlig inakzeptablen antisemitischen Angriffen auf Israelis". Er habe Netanjahu zugesichert, dass "die Täter aufgespürt und strafrechtlich verfolgt werden".

Parallel dazu sorgte der frühere Ajax-Star Hakim Ziyech in den sozialen Medien für einen Skandal und freute sich sogar über die Angriffe auf die israelischen Fußballanhänger.

"Wenn es keine Frauen und Kinder sind, dann laufen sie weg", schrieb der in den Niederlanden geborene Kapitän der marokkanischen Nationalmannschaft in den sozialen Medien.

Damit nimmt der Profi von Galatasaray Istanbul wohl Bezug zu den Angriffen der israelischen Armee im Gaza-Streifen, bei dem zahlreiche Frauen und Kinder starben. Denn ebenfalls in Ziyechs Post stand: "Und IMMER NOCH FREIES PALÄSTINA."