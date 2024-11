In Amsterdam kommt es am Rande des Europa-League-Spiels zwischen Ajax und Maccabi Tel Aviv zu antisemitisch motivierten Ausschreitungen. Die Politik reagiert entsetzt, der Sport ratlos. Antisemitismus, Jagdszenen, Entsetzen in Sport und Politik - das Europa-League-Spiel zwischen Ajax Amsterdam und Maccabi Tel Aviv ist von "abscheulichen Angriffen" überschattet worden. Fünf Personen wurden dabei laut Angaben der niederländischen Polizei verletzt, es gab 62 Festnahmen. Der Sport reagiert empört und zunächst ratlos. Am Freitag schickte der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu zwei Flugzeuge nach Amsterdam, um die Maccabi-Anhänger in Sicherheit bringen zu lassen. In einer Erklärung seines Büros hieß es, Netanjahu betrachte "den entsetzlichen Vorfall mit größter Ernsthaftigkeit". Dick Schoof, Ministerpräsident der Niederlande, sprach von "völlig inakzeptablen antisemitischen Angriffen auf Israelis". Er habe Netanjahu zugesichert, dass "die Täter aufgespürt und strafrechtlich verfolgt werden". Dass der politisch-religiöse Konflikt auch auf oder an der sportlichen Bühne derart gewaltsam ausgetragen wird, macht die Aufarbeitung problematisch. Die Europäische Fußball-Union (UEFA) verurteilte die Gewalt zunächst "aufs Schärfste". Der Verband werde "alle offiziellen Berichte prüfen, verfügbare Beweise sammeln, sie bewerten und alle weiteren angemessenen Maßnahmen einleiten". Wie diese aussehen könnten, blieb offen. Makkabi Deutschland stellte sich fest "an die Seite der Tel-Aviv-Fans und aller von Antisemitismus Betroffenen". Der jüdische Turn- und Sportverband sprach von "Terror" und pogromartiger Gewalt: "Jüdinnen und Juden oder israelische Fußballfans anzugreifen, ist kein 'Widerstand.'"

Nach und nach hatte sich am Abend abgezeichnet, dass die Angriffe eine andere Dimension hatten als übliche Auseinandersetzungen zwischen Fangruppen. Wie der Lokalsender "AT5" berichtete, sollen nach dem Spiel propalästinensische Demonstranten und israelische Fans aufeinandergetroffen sein. Gegen Mitternacht habe es in der Innenstadt Schlägereien und Vandalismus gegeben; die Social-Media-Plattformen wurden mit unbestätigten Bildern und Videos überschwemmt. Medienberichten zufolge waren die israelischen Fans in der Nacht in Begleitung von Sicherheitskräften zu ihren Hotels gebracht worden. Die israelischen Behörden forderten ihre Landsleute in der niederländischen Hauptstadt auf, auf ihren Zimmern zu verbleiben und in der Öffentlichkeit keine israelischen oder jüdischen Symbole zu zeigen. Am Freitagmorgen teilte die israelische Seite zudem mit, dass drei Personen vermisst werden.

