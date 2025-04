Eintracht Frankfurt bewahrt sich alle Chancen auf den Einzug in das Halbfinale der Europa League - Das Viertelfinal-Hinspiel zwischen der SGE und Tottenham Hotspur endet in einem Remis.

Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt hat sich in der Europa League mit einer couragierten Leistung eine vielversprechende Chance auf den Halbfinaleinzug erarbeitet. Die Europapokal-Experten kamen im Hinspiel bei Tottenham Hotspur zu einem 1:1 (1:1) und haben in einer Woche zu Hause die Möglichkeit, zum dritten Mal nach 2019 und 2022 in die Runde der letzten Vier einzuziehen.

Hugo Ekitiké (6.) ließ die Frankfurter mit einem frühen Weitschuss zunächst vom Sieg träumen, Pedro Porro (26.) glich aber mit einem Hackentreffer im stimmungsvollen Tottenham Stadium aus. Dank ihrer kämpferisch starken Leistung, bei der auch zweimal die Latte half, hofft die SGE dennoch weiter auf den nächsten furiosen Lauf. 2022 war die letzte Super-Serie im Titelgewinn von Sevilla gegipfelt.

Für Toppmöller war bereits das Viertelfinale "etwas Besonderes. Wir haben uns das verdient, wir stehen hier zu Recht", hatte er vor Anpfiff bei RTL selbstbewusst erklärt. Er erwartete ein ähnliches Duell wie gegen Ajax Amsterdam im Achtelfinale: "Das ist ein Top-Offensivfußball. Wir müssen auf unser Toplevel kommen, wenn wir das schaffen, haben wir eine Chance."